انفجار يستهدف أحد مكاتب الصرافة في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بانفجار استهدف أحد مكاتب الصرافة في كابل، اليوم الأحد.وذكرت قناة "تولو نيوز" الأفغانية، أن الانفجار استهدف أحد أكبر مكاتب الصرافة في كابل، وتسبب كذلك في إصابة نحو 30 شخصاً.وأشارت إلى الانفجار وقع في منطقة سراي شاهزاد، وأن العمل على تحديد عدد الضحايا لا يزال جارٍ.