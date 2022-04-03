عربي-دولي

النقص كبير.. أزمة بنزين تضرب مناطق في المكسيك

Lebanon 24
03-04-2022 | 05:30
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أفادت وزارة المالية المكسيكية أن الولايات الشمالية المكسيكية الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة تواجه نقصاً في البنزين.

وجاء في بيان صدر عن الوزير ونشر مساء أمس السبت: "كان نقص البنزين في المنطقة الحدودية نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب بسبب ارتفاع تكلفة الوقود في العالم والأسعاره المنخفضة في المكسيك مقارنة بالولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن أحد أسباب النقص يعود إلى أن عدد من الموردين توقفوا عن شراء الوقود.

وأفاد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبس أوبرادور، في بداية آذار الماضي بأن حكومته لا تنوي رفع أسعار الوقود والكهرباء بسبب نمو أسعار النفط في الأسواق العالمية على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أثناء خطابه في البيت الأبيض، الخميس الماضي، أن الوضع مع ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية أصبح يشكل أزمة.
 
وبهذا الصدد، أعلن عن ضخ مليون برميل يومياً على مدى نصف سنة من الاحتياطات الوطنية الاستراتيجية، بالإضافة إلى خطط عدد من الشركات النفطية لزيادة استخراج النفط بمقدار مليون برميل يومياً.

ووقع بايدن في 8 آذار الماضي مرسوماً يحظر توريد الطاقة من روسيا وأي استثمارات أميركية جديدة في مجال قطاع الطاقة الروسية.
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