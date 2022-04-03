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عربي-دولي
كبير المفاوضين الروس: أوكرانيا اكثر واقعية في المفاوضات
Lebanon 24
03-04-2022
|
03:38
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قال رئيس الوفد الروسي المفاوض إن كييف أصبحت أكثر واقعية في مقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد وغير النووي، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لعقد قمة بين رئيسي البلدين.
وأضاف فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس في المفاوضات مع أوكرانيا، في بيان اوردته" روسيا اليوم ": "لقد أصبح الجانب الأوكراني أكثر واقعية في مقاربته للقضايا المتعلقة بالوضع المحايد وغير النووي لأوكرانيا، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لتقديمه وعقد لقاء قمة" بين رئيسي البلدين.
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