عربي-دولي

بعيداً عن الصين وروسيا.. ترامب يكشف عن التهديد الأكبر للولايات المتحدة

Lebanon 24
03-04-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-938249-637845791976395055.jpg
Doc-P-938249-637845791976395055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليست مهددة من روسيا والصين ، بل من السياسيين داخل البلاد.

وأضاف ترامب في تجمع مؤيدين له في ميشيغان: "أكبر تهديد لنا لا يأتي من الخارج، ولكن من السياسيين المرضى والمتطرفين الذين يريدون، عن قصد أو بغير علم، تدمير بلدنا. هذا هو التهديد الأكبر. المزيد من روسيا أو الصين".

وحث ترامب الحاضرين على استعادة السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
 
وقدم ترامب، الذي لم يعرب حتى الآن عن نيته الصريحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، توقعات متفائلة للجمهوريين لعام 2024، وقال: "سنعود إلى البيت الأبيض".

ومن المقرر أن يصوت الأميركيون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم 8 تشرين الثاني 2022، لمرشحين لجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا.

من جانب آخر، توقع ترامب حدوث "كابوس اقتصادي" للبلاد، قائلاً إن بلاده على حافة كابوس اقتصادي، وأضاف: "الدخل الحقيقي ينخفض، نحن نقف على حافة كابوس اقتصادي يعرف بالركود التضخمي. هل يعرف أحد ما هذا؟ التضخم والركود في وقت واحد. هل يبدو ذلك جيدا؟".

وقال إن الإدارة الأميركية الحالية بقيادة جو بايدن تخاطر بكل شيء أوجدته الإدارة (الجمهورية) السابقة، واصفا الوضع في الاقتصاد بأنه "كارثة بايدن التضخمية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-04-03
09:30 | 2022-04-03
09:00 | 2022-04-03
09:00 | 2022-04-03
08:30 | 2022-04-03
07:30 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website