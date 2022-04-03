زيلينسكي: روسيا تسعى للسيطرة على شرق وجنوب أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تسعى للسيطرة على شرق وجنوب البلاد واشتكى من أن الدول الغربية لم تزود كييف بما يكفي من الأنظمة المضادة للصواريخ.





وأشاد زيلينسكي، في كلمة ألقاها عبر الفيديو في وقت متأخر السبت، بالقوات التي تدافع عن ميناء ماريوبول وقال إن مقاومتها تتيح لمدن أخرى كسب مزيد من الوقت.