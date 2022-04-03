عربي-دولي

زيلينسكي: روسيا تسعى للسيطرة على شرق وجنوب أوكرانيا

Lebanon 24
03-04-2022 | 03:55
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تسعى للسيطرة على شرق وجنوب البلاد واشتكى من أن الدول الغربية لم تزود كييف بما يكفي من الأنظمة المضادة للصواريخ.


وأشاد زيلينسكي، في كلمة ألقاها عبر الفيديو في وقت متأخر السبت، بالقوات التي تدافع عن ميناء ماريوبول وقال إن مقاومتها تتيح لمدن أخرى كسب مزيد من الوقت.
المصدر: سكاي نيوز
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