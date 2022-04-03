عربي-دولي

دمار وجثث في الشوارع... هكذا يبدو المشهد في بوتشا الاوكرانيّة

Lebanon 24
03-04-2022 | 03:50
A-
A+
Doc-P-938264-637845805420784579.jpg
Doc-P-938264-637845805420784579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على طريق الانسحاب الروسي من مناطق قرب كييف، انتشرت الدبابات المحترقة وتناثرت الجثث في منطقة بوتشا التي تقع شمال العاصمة الأوكرانية.

وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للدمار الذي خلفته القوات الروسية، ويظهر فيه تسعة جثث على الأقل، بينهم جثة طفل، في شارع بمنطقة سكنية في بوتشا. 

بينما يُظهر مقطع فيديو آخر رجلين يقودان سيارتين في المدينة، ويمرون بالسيارات المحترقة على طريق الانسحاب، حيث يتكدس الحطام والإطارات والحواجز القديمة المضادة للدبابات. 
 
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-04-03
09:30 | 2022-04-03
09:00 | 2022-04-03
09:00 | 2022-04-03
08:30 | 2022-04-03
07:30 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website