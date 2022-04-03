دمار وجثث في الشوارع... هكذا يبدو المشهد في بوتشا الاوكرانيّة

على طريق الانسحاب الروسي من مناطق قرب كييف، انتشرت الدبابات المحترقة وتناثرت الجثث في منطقة بوتشا التي تقع شمال العاصمة الأوكرانية.وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للدمار الذي خلفته القوات الروسية، ويظهر فيه تسعة جثث على الأقل، بينهم جثة طفل، في شارع بمنطقة سكنية في بوتشا.بينما يُظهر مقطع فيديو آخر رجلين يقودان سيارتين في المدينة، ويمرون بالسيارات المحترقة على طريق الانسحاب، حيث يتكدس الحطام والإطارات والحواجز القديمة المضادة للدبابات.