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مقتل مخرج أفلام وثائقية في ماريوبول (صورة)

Lebanon 24
03-04-2022 | 04:19
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لقي المخرج السينمائي الليتواني مانتاس كفيدارافيسيوس حتفه أمس السبت في مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث كان يوثق منذ فترة طويلة تلك المدينة الساحلية المحاصرة، وذلك حسبما ذكر زملاؤه وتقرير إخباري.

وقال المخرج الروسي فيتالي مانسكي على فيسبوك "قُتل صديقنا .. الكاتب الوثائقي الليتواني مانتاس كفيدارافيسيوس، اليوم، في ماريوبول والكاميرا في يده في هذه الحرب اللعينة الشيطانية ضد العالم بأسره".


مانتاس كفيدارافيسيوس

المصدر: العربية
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