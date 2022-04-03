عربي-دولي

أزمة أوكرانيا.. روسيا تدمر مصفاة نفط بالقرب من أوديسا

Lebanon 24
03-04-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-938304-637845871012168091.jpg
Doc-P-938304-637845871012168091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت روسيا اليوم الأحد أنها دمرت مصفاة للنفط بالقرب من منطقة أوديسا الساحلية كانت تستخدم في تزويد القوات الأوكرانية بالوقود بالقرب من ميكولايف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ضربات صاروخية بواسطة جيشها دمرت مصفاة نفط و3 مستودعات وقود بالقرب من منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود اليوم الأحد، مضيفة أن أوكرانيا استخدمت هذه المنشآت لتزويد قواتها بالإمدادات بالقرب من مدينة ميكولايف.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية نقلت عن الوزارة قولها إن صواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر والجو دمرت مصفاة نفط و3 مستودعات وقود في منطقة أوديسا.

من ناحيته، أعلن مجلس مدينة أوديسا، في منشور على الإنترنت، إن صواريخ أصابت المدينة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية سيرجي براتشوك لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية إن أحد "مرافق البنية التحتية المهمة" في المدينة تعرض للقصف.

وكانت وكالة رويترز أفادت في وقت سابق الأحد إلى انفجارات متعددة استهدفت مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا، مشيرة إلى أن دخانا شوهد يتصاعد في المدينة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

يأتي هذا فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية قائلة إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للانفجارات التي قالوا إنها حدثت في أوديسا.

وذكرت الهيئة في منشور على "فيسبوك" أن القوات الروسية المنسحبة تنشر ألغاما على الطرق وفي بعض البلدات، بحسب زعمها.

وتعد أوديسا بموقعها الاستراتيجي ومينائها هدفا رئيسيا للقوات الروسية في العملية في العملية العسكرية التي تنفذها في أوكرانيا، وكانت مسرحا لعدة مواجهات مؤخرا بين القوات الأوكرانية والروسية.
 
محاولات الإجلاء من ماريوبول تستمر اليوم

من ناحية ثانية، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن العمل على إجلاء السكان بمساعدة الصليب الأحمر من ماريوبول سيستمر اليوم الأحد حيث تحاول الحافلات الاقتراب من المدينة المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك في مقطع مصور نشر على الإنترنت "ستحاول 7 حافلات الاقتراب من ماريوبول ترافقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، وفقا لرويترز.

وقالت إن 17 حافلة ستكون جاهزة لإجلاء الناس من ماريوبول وبيرديانسك.
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-04-03
09:30 | 2022-04-03
09:00 | 2022-04-03
09:00 | 2022-04-03
08:30 | 2022-04-03
07:30 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website