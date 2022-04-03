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رفض مذكرة حجب الثقة عن رئيس وزراء باكستان

Lebanon 24
03-04-2022 | 07:00
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، حل حكومتة، وطالب بحل البرلمان رغم رفض هذا الأخير قبيل ذلك مذكرة حجب ثقة عنه معتبرا أنها أتت بوحي من "قوى خارجية".

وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر في مطلع الجلسة "مذكرة حجب الثقة هذه مخالفة للدستور. أرفض هذه المذكرة بموجب الدستور".

وبعد دقائق على ذلك، قال خان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يطلب من رئيس البلاد حل البرلمان، وفقما ذكرت "فرانس برس".

وحسبما ذكرت "رويترز"، قال خان إنه نصح الرئيس بحل البرلمان، داعيا الباكستانيين للاستعداد لانتخابات جديدة.

ووفقا للوكالة، فقد انتشرت قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية بشكل مكثف في شوارع العاصمة إسلام أباد.

وتنحي المعارضة باللوم على خان في فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد، بينما يقول الأخير دون تقديم أدلة، إن الولايات المتحدة نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به.
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