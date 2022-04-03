عربي-دولي

الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية وإغاثية لأوكرانيا

Lebanon 24
03-04-2022 | 07:30
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أرسلت الإمارات طائرة خامسة تحمل على متنها 30 طناً من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية، في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا.

وجاءت المبادرة الإماراتية في إطار الاستجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار، وذلك في ظل وجود نحو 4 ملايين لاجئ حتى الآن.

وقال سالم أحمد سالم الكعبي سفير الإمارات لدى أوكرانيا: "تحرص دولة الإمارات على توفير المتطلبات الإغاثية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين خاصة من النساء والأطفال، بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع وخاصة من اللاجئين في دول جوار أوكرانيا".

وأشار إلى أنه "خلال شهر آذار الماضي قامت الإمارات بتسيير جسر جوي من المساعدات الإغاثية يتضمن إرسال أطنان من المواد الغذائية الأساسية، والتي تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى داخل البلاد أو مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في بولندا".

وأضاف: "الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي انطلاقا من النهج الإنساني لقيادتها وجهودها التي لا تتوقف في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وضمن قيم الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الدولة والتي تضع الإنسان في قائمة أولوياتها دون تمييز، ودون أي اعتبارات"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات ومنذ حدوث الأزمة الأوكرانية قامت بإرسال طائرتين من الإمدادات الإغاثية والطبية تحملان 60 طنا، وذلك ضمن إعلانها عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم "5 ملايين دولار" استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئي أوكرانيا.

كما قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وبالتعاون مع المنظمات الدولية في المدينة بتسيير رحلتين تحملان 124 طنا تشمل إمدادات إغاثية ومعدات الإيواء.
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