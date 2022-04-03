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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يكشف عن أعمق نفق حفرته حركة "حماس"
Lebanon 24
03-04-2022
|
11:00
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كشف الجيش الإسرائيلي عن وجود "أعمق نفق حفرته حركة "حماس" للتسلل حدود قطاع غزة.
ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فقد أوضح ضابط من وحدة ياهالوم العسكرية أنّ "النفق في المنطقة الجنوبية تم حفره على عمق 70 مترا تحت الأرض"، لافتا إلى أنه "أعمق نفق اكتشفناه لحماس، وهو رصيد لهم".
وأضاف: "لقد ضبطناهم وهم في منتصف عملهم".
واكتشف الجيش الإسرائيلي النفق في تشرين الأول 2020، موضحاً أنه "بعد إشارة من نظام الجدار الذي اكتمل بناؤه على الحدود، حدد المهندسون العسكريون النفق المبطن بالأسمنت والذي بدأ من مدينة خانيونس بجنوب غزة".
إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية لموقع "I24" بأن "حماس ربما كانت تحفر هذا النفق منذ سنوات، بينما اكتمل بناء الجدار المضاد للأنفاق قبل عام بعد أربع سنوات من البناء".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية رصدت نفقا على بعد أمتار قليلة من السياج الأمني الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل.
(روسيا اليوم)
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