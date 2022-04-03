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عربي-دولي
الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال النقل البحري
Lebanon 24
03-04-2022
|
11:30
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وقعت الإمارات وإسرائيل مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النقل البحري وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب الإسرائيلي، ميراف ميخائيل، وزيرة النقل وأمن الطرق، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، وخاصة البحري منه، ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني على المنفعة المتبادلة، إضافة إلى تبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم التوجهات المستقبلية للخمسين عاما المقبلة، باعتبار النقل البحري عنصرا مهما وضروريا للتنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.
كما تهدف المذكرة إلى تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة، وتعزيز حماية البيئة البحرية وتطوير التجارة البحرية.
إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أنشطة المنظمة البحرية الدولية، والمنظمات البحرية الدولية الأخرى، وتعزيز آلية تبادل وجهات النظر في مجال التنمية البحرية والربط والخدمات اللوجستية بين موانئ الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.
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