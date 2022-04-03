عربي-دولي

روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى الصومال بسبب "خطر إرهابي غير مسبوق"

Lebanon 24
03-04-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-938380-637846076624875042.jpeg
Doc-P-938380-637846076624875042.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حثت روسيا رعاياها على الامتناع عن السفر إلى الصومال، بسبب الخطر المرتفع لارتكاب أعمال إرهابية في العاصمة مقديشو، على خلفية الانتخابات هناك.

وأكدت السفارة الروسية في جيبوتي والصومال لوكالة "تاس" اليوم الأحد أن الوضع في الصومال لا يزال متوترا، في وقت دخلت فيه انتخابات الغرفة الأدنى للبرلمان هناك مرحلتها النهائية (حيث تم توزيع 91% من المقاعد حتى الآن) وخطط لإجراء انتخابات رئاسية.

وتابعت السفارة: "على الرغم من غياب تهديد مباشر لمواطنينا، ننطلق من أن المخاطر تتزايد بأضعاف خلال فترة الانتخابات، وهناك معطيات أن الإرهابيين سيركزون جهودهم في الفترة القادمة على العاصمة، حيث سيقام حفل تنصيب أعضاء البرلمان وانتخاب رئيس الدولة".

وأشارت السفارة الروسية إلى تكثيف أنشطة حركة "الشباب" المتطرفة في أقاليم الصومال على خلفية الانتخابات، لافتة إلى رصد 316 هجوما إرهابيا على الأقل (معظمها في ولاية هيرشابيل وإقليم جوبالاند) نفذتها الحركة منذ يناير الجاري بغية تقويض العملية الانتخابية.

ووصفت السفارة مستوى الخطر الإرهابي في العاصمة مقديشو بأنه "غير مسبوق"، مذكرة باقتحام عناصر حركة "الشباب" في 23 مارس، لأول مرة منذ عام 2014، مجمع هالان شديد الحراسة التابع لمطار مقديشو الدولي، وهو يضم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال وسفارات دول مختلفة وبعثات منظمات إغاثية دولية.

وأضافت: "في هذا الصدد نحث جميع رعايا روسيا على الامتناع تماما عن السفر إلى الصومال، وتواصل السفارة بدورها متابعة الوضع على الأرض".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:21 | 2022-04-03
16:59 | 2022-04-03
16:30 | 2022-04-03
15:30 | 2022-04-03
15:00 | 2022-04-03
15:00 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website