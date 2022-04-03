روسيا تنفي أحداث بوتشا.. وكييف: نتعرض لإبادة جماعية

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن "ما جرى في مدينة بوتشا إبادة جماعية"، مشدداً على ضرورة "معاقبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".في المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية اتهامات كييف بعمليات قتل جماعي في مدينة بوتشا، مضيفةً: "كل وحداتنا العسكرية غادرت مدينة بوتشا الأوكرانية يوم 30" مارس". كما رقالت موسكو إن "الصور والفيديوهات التي تنشرها أوكرانيا من مدينة بوتشا تعد استفزازاً وقد فبركتها كييف".من جهته، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، قتل المدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية بأنه "ضربة مؤلمة".يأتي ذلك فيما اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأحد، روسيا بارتكاب "مجزرة متعمّدة" في بوتشا غداة العثور على عشرات الجثث في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية.وكتب كوليبا على تويتر "إن مجزرة بوتشا كانت متعمّدة. الروس يريدون القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين. يجب أن نوقفهم ونطردهم. أطالب بعقوبات جديدة مدمرة من مجموعة السبع حالًا".وأكد مسؤول أوكراني "العثور على 57 جثة في مقبرة جماعية في بوتشا قرب كييف".ومن جانبها، دعت لندن إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين باعتبارها "جرائم حرب".وطالبت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تروس بفتح تحقيق بالهجمات الروسية "العشوائية" ضد المدنيين بأوكرانيا.