أوكرانيا: روسيا استهدفت مقر مدينة فاسيلكيف قرب كييف

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الأحد أن روسيا استهدفت المقر الإداري لمدينة فاسيلكيف قرب كييف بضربة صاروخية.



بدوره قال الجيش الأوكراني اليوم إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على بلدة فاسيلكيف على بعد حوالي 50 كيلومترا من كييف استهدف مركز قيادة جوية كان مدمرا بالفعل مما أسفر عن إصابة بعض المدنيين في مبنى كلية قريب.

كما أفاد الإعلام الأوكراني باندلاع حرائق عدة في مدينة أوديسا جراء القصف الروسي، وتصاعد 3 أعمدة من الدخان الأسود في منطقة صناعية بالمدينة. وطالبت السلطات المحلية في أوديسا من سكان المدينة بإغلاق النوافذ.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 مخازن وقود ومصفاة نفط في أوديسا بصواريخ عالية الدقة، وأكدت أن المنشآت النفطية كانت تمد القوات الأوكرانية بالقرب من ميكولايف بالوقود.



رئيس بلدية أوديسا، غينادي تروخانوف، تحدث عن الوضع بعد الهجوم الصاروخي على المدينة قائلا: "لحسن الحظ لا يوجد جرحى، منازل متضررة وزجاج محطم وأسقف مدمرة من الركام. الخدمات العامة موجودة بالفعل. سنقدم كل المساعدة اللازمة لمن تضررت منازلهم. الوضع تحت السيطرة حاليا. وأود أن أطلب من المواطنين التزام الهدوء".