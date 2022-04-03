الكرملين: نأمل في التوقيع على اتفاق مع أوكرانيا

أعلن الكرملين، الأحد، أنه يأمل في "التوقيع على اتفاق مع أوكرانيا كنتيجة للمحادثات".وقال الكرملين إن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق كل أهدافها"، وتوقع "حوارا مع أوروبا آجلا أو عاجلا" بعيدا عن موقف واشنطن.وفي وقت سابق، قال كبير المفاوضين الروس، الأحد، إنه لا توجد مسودة اتفاق سلام جاهزة لعقد أي اجتماع على مستوى كبير، مشيراً إلى أن المحادثات مع أوكرانيا ستستأنف غدا الاثنين.وذكر كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، عبر تطبيق تليغرام": "مسودة الاتفاق ليست جاهزة لتُقدم إلى اجتماع على المستويات العليا. أكرر مرارا وتكرارا.. موقف روسيا بشأن القرم ودونباس لم يتغير".ويزور مسؤول في الأمم المتحدة موسكو، الأحد، سعيا للتوصل إلى "وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية"، في وقت أسفرت الحرب حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى وشردت أكثر من 4.1 مليون أوكراني خارج بلادهم.