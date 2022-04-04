قتلى بخاركيف و"معارك شرسة" في ماريوبول...هذه التفاصيل!







في غضون ذلك، قالت المخابرات العسكرية البريطانية، الأحد، إن "معارك شرسة" تتواصل في ماريوبول مع محاولة القوات الروسية السيطرة على المدينة.



وقالت وزارة الدفاع: "ما زالت المدينة هدفا لضربات مكثفة تتم بدون تمييز، لكن القوات الأوكرانية ما زالت تقاوم بشراسة وتواصل السيطرة على مناطق وسط المدينة". قتل سبعة أشخاص وأصيب 34 آخرون في قصف روسي، الأحد، طال حيا سكنيا في خاركيف، المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة المحلية.في غضون ذلك، قالت المخابرات العسكرية البريطانية، الأحد، إن "معارك شرسة" تتواصل في ماريوبول مع محاولة القوات الروسية السيطرة على المدينة.وقالت وزارة الدفاع: "ما زالت المدينة هدفا لضربات مكثفة تتم بدون تمييز، لكن القوات الأوكرانية ما زالت تقاوم بشراسة وتواصل السيطرة على مناطق وسط المدينة".





وتعرضت مدينة خاركيف، التي تقع في شمال شرق أوكرانيا قرب الحدود الروسية، لأضرار كبيرة منذ بدء الهجوم في 24شباط.



وقال رئيس بلدية المدينة فيتشيسلاف زادورينكو، على فيسبوك، إن القوات الروسية قصفت أيضا بلدة ديرغاتشي القريبة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة. وأكد أن الضحايا الثلاثة مدنيون.



وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بافيل كيريلينكو على تلغرام، إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب آخر في منطقة دونيتسك الشرقية من جراء ضربات روسية.



وفي وقت سابق الأحد، أفاد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، أن روسيا قصفت مستشفى في بلدة روبجني بشرق البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. قتلى في خاركيفوتعرضت مدينة خاركيف، التي تقع في شمال شرق أوكرانيا قرب الحدود الروسية، لأضرار كبيرة منذ بدء الهجوم في 24شباط.وقال رئيس بلدية المدينة فيتشيسلاف زادورينكو، على فيسبوك، إن القوات الروسية قصفت أيضا بلدة ديرغاتشي القريبة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة. وأكد أن الضحايا الثلاثة مدنيون.وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بافيل كيريلينكو على تلغرام، إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب آخر في منطقة دونيتسك الشرقية من جراء ضربات روسية.وفي وقت سابق الأحد، أفاد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، أن روسيا قصفت مستشفى في بلدة روبجني بشرق البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

انفجارات



وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلسلة من الانفجارات سُمع دويها بمدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية.



كما ذكرت تقارير إعلامية، لم تتأكد بعد، أن تفجيرات وقعت بمدينة ماريوبول الأوكرانية.



وقال شاهد إن سلسلة انفجارات سمع دويها بمدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا في وقت متأخر الأحد. ولم يرد تأكيد رسمي للهجوم، وفق رويترز.