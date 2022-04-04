هل سيتراجع زعماء الغرب مع تزايد تكاليف حرب أوكرانيا؟

إلى متى ستحافظ الديمقراطيات الغربية على مستويات الدعم الحالية لأوكرانيا؟ إن التأثير الاقتصادي للحرب، الذي يتجلى بالفعل من خلال التضخم المتصاعد وتكاليف المعيشة، يمكن أن يكون له عواقب سياسية سلبية خطيرة على القادة المنتخبين في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. إذا تضاءلت الرغبة العامة في تقديم تضحيات صعبة في الأشهر المقبلة وأُزيح الصراع عن الصفحات الأولى، فهل ستواصل هذه الدول هذا المسار؟وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "تماماً كما يدرك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فإن الحب الغربي لبلاده مشروط بالفعل. المساعدة العسكرية محدودة بسبب خوف حلف شمال الأطلسي (الناتو) من استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بشغف مفرط" من أجل التوصل إلى اتفاق تفاوضي في ظل، كما يزعم المسؤولون البريطانيون، مخاطر تجاوز مصالح كييف الفضلى. بعد أن اتهمته منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بتجاهل المشاكل الداخلية، تقلص تقدم ماكرون في استطلاعات الرأي قبل جولتين من الانتخابات هذا الشهر. يركز المستشار الألماني، أولاف شولتز، حاليًا على أمن إمدادات الطاقة المحلية، وليس الأمن المستقبلي لأوروبا. إنه يعلم أن تهديد بوتين بقطع الغاز، إذا تم تنفيذه، سيؤدي إلى حالة طوارئ وطنية. يعاني ائتلاف شولز الحاكم من التصدع بعد خلاف مع حزب الخضر، الذين يقولون إنه والمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، كانا "عميان" عن مخاطر الاعتماد على الطاقة في روسيا".وتابعت الصحيفة، "ستزداد حدة هذه الحجة مع استمرار الحرب، وليس فقط في ألمانيا. وبحسب ما جاء في ورقة جديدة صادرة عن مركز الإصلاح الأوروبي: "يجب على أوروبا أن تتوقف عن إنفاق ما يصل إلى 800 مليون يورو في اليوم على شراء الغاز الروسي". كما وجاء أيضاً: "في عام 2021 ... صدرت روسيا أكثر من 49٪ من نفطها و74٪ من غازها إلى أوروبا". وأضافت أن وقف كل هذه المشتريات طواعية قد يكون أكثر العقوبات فعالية التي يمكن أن تفرضها أوروبا إلا أن "الإرادة السياسية لاتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية ما زالت غائبة". وللأسف، من المرجح أن تبقى غائبة. لم تسفر قمة الرئيس الأميركي جو بايدن بين الناتو والاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي عن خطة طويلة الأمد تشتد الحاجة إليها لهزيمة روسيا أو عن أسلحة أفضل للمدافعين عن أوكرانيا. لكنها أثارت تساؤلات حول قيادته. أدت إدارة بايدن للأزمات إلى زيادة متواضعة في استطلاع الرأي. وأظهر استطلاع جديد أن 61٪ من الأميركيين يعتقدون أن ارتفاع أسعار البنزين، بزيادة 20٪ في شهر واحد، يستحق العناء للتغلب على روسيا. يدعم معظمهم عمليات نشر إضافية للقوات الأميركية. لكن روح التضامن هذه محدودة. يبدو بايدن متعبًا وضعيفًا، مع نسبة موافقة عامة منخفضة تبلغ 41٪، فقط 39٪ يوافقون على طريقة تعامله مع الاقتصاد. هذه هي ساحة المعركة الأكثر أهمية في الولايات المتحدة حيث يتطلع حزب جمهوري ترامبي جديد للسيطرة على الكونغرس في تشرين الثاني. لهذا السبب استغل البيت الأبيض احتياطياته النفطية الاستراتيجية. هل سيبقى تعثر بايدن في المسار، أم يبحث عن مخرج سريع؟"ورأت الصحيفة أنه" في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يبدو أن الزخم المبكر المناهض لبوتين قد توقف وربما يتراجع. وحث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بروكسل الأسبوع الماضي على تقديم حزمة خامسة من العقوبات على وجه السرعة. لكن منسق السياسة الخارجية جوزيب بوريل قال إن الاتحاد الأوروبي "سيواصل" الضغط على موسكو بدلاً من "رفعه"، وهو النهج الحذر المفرط الذي تفضله باريس وبرلين والذي يثير غيظ بولندا وجمهوريات البلطيق. تستغل روسيا بنشاط هذه الانقسامات. وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن "عقوبات بروكسل غير المسؤولة تؤثر سلبا بالفعل على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين". وأضاف المسؤول أن القادة الغربيين خاطروا بجعل أوضاع شعوبهم أسوأ، وسط تهديدات روسية جديدة بوقف الصادرات الغذائية والزراعية. في غضون ذلك، تمنح الصين والهند العون لبوتين من خلال شراء النفط الروسي المخفض. لا شك أن الضغوط المتعلقة بأوكرانيا على القادة الغربيين تتصاعد في كل المجالات. وحذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن الحرب ستسبب أضرارا "مدمرة" للاقتصاد العالمي فضلا عن ركود عميق في روسيا وأوكرانيا. ففي إسبانيا، استغل الحزب الشعبوي اليميني المتطرف، فوكس، ارتفاع الأسعار لتأجيج المظاهرات المناهضة للحكومة. كما واندلعت احتجاجات مسيّسة بالمثل في كل من فرنسا وإيطاليا واليونان. في غضون ذلك، قد تساعد المخاوف بشأن حرب أوسع فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري الصديق لبوتين، على إعادة انتخابه في نهاية هذا الأسبوع".وبحسب الصحيفة، "ربما سيحافظ السياسيون الغربيون على كلمتهم ويحترمون التزاماتهم تجاه أوكرانيا. أو ربما لا. زيلينسكي، على سبيل المثال، لديه شكوكه. في حديثه إلى مجلة "الإيكونوميست"، أعرب عن تحفظاته بشأن صدقية وموثوقية بعض القادة، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وقال زيلينسكي: "تريد بريطانيا أن تفوز أوكرانيا وتخسر روسيا .. إلا إنها لا تقوم بعمل متوازن". لكنه أضاف أنه غير متأكد مما إذا كان جونسون يأمل سرًا أن تستمر الحرب، مما يضعف بوتين ويزيد من قوة جونسون. قال زيلينسكي إن شولتز الألماني "البراغماتي" تواجد بالخطأ "على الحياد" وحث أوربان على اختيار جانب. أقسى كلماته كانت مخصصة لحكومة ماكرون، وقال بصراحة: "إنهم خائفون"."وتابعت الصحيفة، "إذا استمرت الحرب في الخريف، كما يتوقع الكثيرون، فإن الألم الاقتصادي، لا سيما على تكاليف الطاقة، مما ينتج عنه ضغوط سياسية، و"إجهاد العقوبات"، وزيادة اللامبالاة العامة، والتكلفة المالية الهائلة للمساعدات العسكرية المفتوحة، والمساعدات الإنسانية، بإمكانها جميعها أن تتحد لتقويض دعم الحكومات بشكل حاسم لقتال أوكرانيا. إن فشل الغرب بهذا الحجم سيكون كارثة على الشعب الأوكراني، وأمن أوروبا والأخلاق المشتركة. لكن من الممكن رؤية كيف يمكن أن يحدث ذلك. بوتين، بالطبع، يراقب وينتظر ظهور تصدعات قاتلة. ومع ذلك، فهو أيضًا يواجه توترات وتحديات داخلية خطيرة للغاية، كما أشار رؤساء المخابرات الغربية الأسبوع الماضي. واقترحوا أن بوتين على خلاف مع جنرالاته، وأنه بعيد المنال، ويمكن أن يفقد السيطرة. ربما هكذا ستنتهي الحرب. ليس بضربة قوية أو صفقة رثة وإنما بانهيار بطيء. من الذي سيستمر لفترة أطول: بوتين أم الطاقم المتنوع من السياسيين الغربيين غير الموثوق بهم الذين يعارضونه؟"