هل الدولار الأميركي في خطر؟

قد تمتلك الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم، لكن الدولار هو أهم سلاح لها. الآن، بعد ما يقرب من 80 عامًا من هيمنة الدولار، قد تكون الولايات المتحدة في خطر فقدان مكانتها كعملة احتياط عالمية.

وبحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية، "فان حوالى 60٪ من احتياطيات العملات العالمية البالغة 12.8 تريليون دولار محتفظ بها حاليًا بالدولار، مما يمنح الولايات المتحدة امتيازًا مفرطاً على البلدان الأخرى. وهذا الامتياز يؤتي بثماره: نظرًا لأن ديون الحكومة الأميركية المدعومة بالدولار جذابة للغاية، فإن أسعار الفائدة تكون أقل. يتعين على الولايات المتحدة الاقتراض من البلدان الأخرى بعملتها الخاصة - لذلك إذا فقد الدولار الأميركي قيمته، فعندها يفقد الدين قيمته أيضاً. يمكن للشركات الأميركية إجراء معاملات دولية بالدولار من دون الحاجة إلى دفع رسوم التحويل. ربما الأهم من ذلك، في الظروف القصوى، يمكن للولايات المتحدة قطع وصول الدولار إلى المصارف المركزية في كل أنحاء العالم، مما يؤدي إلى عزل واستنزاف اقتصاداتها. راغورام راجان، المحافظ السابق للبنك الاحتياطي الهندي، يسمي هذه القوة "سلاحا اقتصاديا للدمار الشامل"."

وتابعت الشبكة، "فجرت الولايات المتحدة هذا السلاح على روسيا في شباط بعد غزو الأخيرة لأوكرانيا، وجمدت ما قيمته 630 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي وقوضت بشدة قيمة الروبل. أعطى ذلك الولايات المتحدة القدرة على معاقبة روسيا دون إشراك القوات الأميركية في الحرب. لكن مع القوة العظيمة تأتي مسؤولية كبيرة: عندما تستخدم سلاح دمار شامل، حتى ولو كان سلاحا اقتصاديا، يصاب الناس بالفزع. لحماية انفسهم من مصير مشابه لروسيا، تنوع البلدان الأخرى استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأميركي وبالتوجه نحو عملات أخرى. في هذه الحال يمكن أن يواجه موقع العملة الاحتياطية للبلاد مشاكل. وقال مايكل هارتنيت من "مصرف أميركا" إن تسليح الدولار قد يؤدي إلى انحطاطه. وأضاف أن "بلقنة الأنظمة المالية العالمية" يقوض دور الولايات المتحدة كاحتياطي للعملة. وجدت ورقة بحثية جديدة أعدها صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية كانت في انخفاض على مدار العقدين الماضيين، في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأت فيه الولايات المتحدة حربها على الإرهاب وعقوباتها على مكافحة الإرهاب. ومنذ ذلك الحين، تحول ربع الاحتياطيات من الدولار إلى اليوان الصيني، وتحولت الأرباع الثلاثة الأخرى إلى عملات البلدان الأصغر. حذر المؤلفون المشاركون في الورقة، سيركان أرسلانالب من صندوق النقد الدولي، وباري إيتشنغرين من جامعة كاليفورنيا بيركلي، وشيما سيمبسون بيل أيضًا من صندوق النقد الدولي من أن "هذه الملاحظات توفر تلميحات حول كيفية تطور النظام الدولي في المستقبل"."

وبحسب الشبكة، "تأمل روسيا والصين أيضًا في توجيه تطور النظام الدولي. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بوقف صادرات الغاز إلى الدول التي لا تفتح حسابا في مصرف روسي وتدفع بالروبل. يحصل الاتحاد الأوروبي على 40٪ من غازه و30٪ من نفطه من روسيا بدون بدائل سهلة. في غضون ذلك، تجري المملكة العربية السعودية محادثات مع بكين لقبول مبيعات النفط الصينية باليوان بدلاً من الدولار. إذاً، هل بات الدولار على حافة إزاحته عن عرشه؟

علمتنا السنتين الماضيتين أي شيء، فهو أن ما من شيء مستحيل. لكن احتمال خسارة الولايات المتحدة لهذا الامتياز الباهظ أمر مستبعد للغاية. لسبب واحد، هو ان البدائل ليست رائعة. كانت الصين تضغط على اليوان منذ سنوات، ويتم إجراء حوالي 3٪ فقط من المعاملات العالمية بالعملة المحلية، مقارنة بـ 40٪ للدولار. لا تزال الولايات المتحدة أيضًا جذابة إلى حد ما لبقية العالم. سوق الأسهم الأميركية هو أكبر سوق للأوراق المالية وأكثرها سيولة في العالم، كما ويتدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد. نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 77٪ إلى ما يقدر بـ 1.65 تريليون دولار في عام 2021، لكن الاستثمار في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 114٪ إلى 323 مليار دولار، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".