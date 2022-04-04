حقيقة بارزة عن العملات المشفرة.. هذا ما شهده العام 2021

نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "كشف تأثير عام 2021 على العملات المشفرة.. علامة فارقة"، وجاء فيه:

وأظهر الاستطلاع الذي شمل ما يقرب من 30 ألف شخص في 20 دولة خلال الفترة ما بين تشرين الثاني 2021 وشباط 2022 أن عام 2021 كان عاماً مُزدهراً للعملات المشفرة بعد أن أدى التضخم على وجه الخصوص إلى استخدامها في الدول التي شهدت انخفاضاً في قيمة العملة.ووجدت جيميني أن البرازيل وإندونيسيا تتصدران العالم في استخدام العملات الرقمية مع إبلاغ 41 بالمئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في البلدين عن امتلاكهم للعملات المشفرة مقارنة مع 20 بالمئة في الولايات المتحدة و18 بالمئة في بريطانيا.واكتشفت جيميني أن 79 بالمئة من الأشخاص الذين أبلغوا عن امتلاكهم للعملات المشفرة العام الماضي قالوا إنهم اختاروا شراء الأصول الرقمية من أجل استثماراتهم المحتملة على المدى البعيد.