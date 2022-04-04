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روسيا تطلق سراح أسيرات أوكرانيات.. صورة تكشف وضعهنّ

Lebanon 24
04-04-2022 | 07:00
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أجرت روسيا عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا في خضم الحرب المستعرة منذ 24 شباط الماضي، تضمنت إطلاق سراح مجندات قلن إن الجنود الروس حلقوا لهن شعورهن.

ونشرت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية الناطقة بالإنجليزية صورة مجندات أوكرانية حليقات الرأس، تتوسطهن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك، بعد إتمام عملية تبادل الأسرى.

وظهر في الصورة 5 مجندات اختفى شعر رأسهن، في حين لا يحق للنساء في الجيش الأوكراني حلق شعورهن.

وتقول مصادر أوكرانية إن كييف أجرت مع موسكو عملية تبادل أسرى، قضت بتسلم 86 عسكريا أوكرانيا، بينهم 15 امرأة في الأول من نيسان، وهن من تعرضن لهذا الأمر، الذي قوبل بانتقادات شديدة.

وذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، دميترو لويينيتس، أن حلق شعور المجندات دليل على "الإذلال والغطرسة والازدراء".

ولم تشر تلك المصادر إلى عدد الأسرى الروس الذين جرى إطلاق سراحهم في المقابل.

من ناحيتها، لم تنشر روسيا أي صور عن أسراها العسكريين الذين جرى تحريرهم في هذا التبادل.

وذكرت تقارير أن السبب في ذلك ربما يعود لوجود الجنود في حالة سيئة للغاية؛ نظرا لتعرضهم للتعذيب.

واتهمت موسكو كييف مرارا بتعذيب الجنود الروس الذين أسرتهم في الحرب، ولم تعلق حتى الآن على واقعة حلق شعور المجندات الأوكرانيات.

وجاءت عملية التبادل إثر المفاوضات التي انطلقت في مدينة إسطنبول التركية قبل أيام.
 
 
 
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