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عربي-دولي
رغم فرار أكثر من 4 ملايين.. هؤلاء عادوا لأوكرانيا
Lebanon 24
04-04-2022
|
11:00
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عاد أكثر من نصف مليون شخص إلى أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية الأحد.
وذكرت الوزارة في بيان مستندة إلى معطيات جهاز الحدود الوطني: "خلال الأسبوع الماضي، غادر 144 ألف شخص أوكرانيا ووصل إليها 88 ألفا. في المجموع (...) عاد نحو 537 ألفا من مواطنينا إلى أوكرانيا".
من جهتها، أحصت المفوضية العليا للاجئين، السبت، مغادرة 4 ملايين و176 ألفا و401 أوكراني إلى الخارج منذ بدء الاجتياح في 24 فبراير، في زيادة بلغت 38 ألفا و559 شخصا مقارنة باليوم السابق.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن حوالى 205 آلاف و500 شخص غير أوكراني فروا من أوكرانيا، وواجهوا أحيانا صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم.
وفي المجموع، أجبر أكثر من 10 ملايين شخص يشكلون أكثر من ربع عدد السكان، على الفرار من منازلهم، أما عبر عبور الحدود للجوء في دول محاذية أو عبر الانتقال إلى مناطق أخرى داخل أوكرانيا.
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