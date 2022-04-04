عربي-دولي

رغم فرار أكثر من 4 ملايين.. هؤلاء عادوا لأوكرانيا

Lebanon 24
04-04-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-938674-637846789837589019.jpg
Doc-P-938674-637846789837589019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد أكثر من نصف مليون شخص إلى أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية الأحد.

وذكرت الوزارة في بيان مستندة إلى معطيات جهاز الحدود الوطني: "خلال الأسبوع الماضي، غادر 144 ألف شخص أوكرانيا ووصل إليها 88 ألفا. في المجموع (...) عاد نحو 537 ألفا من مواطنينا إلى أوكرانيا".

من جهتها، أحصت المفوضية العليا للاجئين، السبت، مغادرة 4 ملايين و176 ألفا و401 أوكراني إلى الخارج منذ بدء الاجتياح في 24 فبراير، في زيادة بلغت 38 ألفا و559 شخصا مقارنة باليوم السابق.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن حوالى 205 آلاف و500 شخص غير أوكراني فروا من أوكرانيا، وواجهوا أحيانا صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم.

وفي المجموع، أجبر أكثر من 10 ملايين شخص يشكلون أكثر من ربع عدد السكان، على الفرار من منازلهم، أما عبر عبور الحدود للجوء في دول محاذية أو عبر الانتقال إلى مناطق أخرى داخل أوكرانيا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-04-04
11:30 | 2022-04-04
10:30 | 2022-04-04
10:18 | 2022-04-04
10:08 | 2022-04-04
10:00 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website