عربي-دولي

بـ"تحذير وشتيمة"... هذا ما قالته شقيقة كيم جونغ أون عن وزير دفاع كوريا الجنوبية

Lebanon 24
04-04-2022 | 11:30
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وجهت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، شتائم قاسية، لوزير الدفاع في كوريا الجنوبية، بعد تصريحاته التي هاجم فيها المعسكر الشمالي.

ووصفت وزير الدفاع الكوري الجنوبي بأنه "رجل يشبه الحثالة" لتحدثه عن جاهزية بلاده لتوجيه ضربات لكوريا الشمالية، حسب ما أشار موقع "بوليتيكو".

وأضافت: "يجب على كوريا الجنوبية ضبط نفسها إذا كانت تريد تجنب الكارثة".
 
وخلال زيارة لقيادة الصواريخ الاستراتيجية في البلاد الجمعة، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، إن كوريا الجنوبية لديها القدرة والاستعداد لشن ضربات دقيقة على كوريا الشمالية إذا اكتشفت أن بيونغ يانغ تعتزم إطلاق صواريخ على جارتها الجنوبية.
 
المصدر: سكاي نيوز
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