بـ"تحذير وشتيمة"... هذا ما قالته شقيقة كيم جونغ أون عن وزير دفاع كوريا الجنوبية

وجهت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، شتائم قاسية، لوزير الدفاع في كوريا الجنوبية، بعد تصريحاته التي هاجم فيها المعسكر الشمالي.ووصفت وزير الدفاع الكوري الجنوبي بأنه "رجل يشبه الحثالة" لتحدثه عن جاهزية بلاده لتوجيه ضربات لكوريا الشمالية، حسب ما أشار موقع "بوليتيكو".وأضافت: "يجب على كوريا الجنوبية ضبط نفسها إذا كانت تريد تجنب الكارثة".