لأول مرة منذ 3 أشهر.. سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة غرب اليمن

دخلت سفينتان محمّلتان بالوقود لأول مرة منذ 3 أشهر إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين غرب اليمن، حسبما أعلنت سلطات صنعاء، وذلك في إطار هدنة بدأت السبت وتستمر شهرين.

