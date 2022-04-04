عربي-دولي

لأول مرة منذ 3 أشهر.. سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة غرب اليمن

Lebanon 24
04-04-2022 | 13:00
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دخلت سفينتان محمّلتان بالوقود لأول مرة منذ 3 أشهر إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين غرب اليمن، حسبما أعلنت سلطات صنعاء، وذلك في إطار هدنة بدأت السبت وتستمر شهرين.
المصدر: روسيا اليوم
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وقود

اليمن

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