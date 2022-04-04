عربي-دولي

لافروف: الاتهامات الأوكرانية تشكل تهديدا مباشرا للأمن العالمي

Lebanon 24
04-04-2022 | 13:30
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نفى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الاتهامات الأوكرانية بأن القوات الروسية ارتكبت فظائع بحق المدنيين، ووصف ذلك بـ"الاستفزاز".

وقال لافروف، في مستهل محادثاته اليوم مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن موسكو ترى في الادعاء الأوكراني بارتكاب مذبحة ضد المدنيين في بلدة بوتشا الواقعة خارج كييف "استفزازا يشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن العالمي".

وأشار لافروف إلى أن روسيا دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، لكن المملكة المتحدة، التي تترأس المجلس حاليا رفضت عقده.

وتعهد وزير الخارجية الروسي بالضغط من أجل عقد الاجتماع.
المصدر: سكاي نيوز
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