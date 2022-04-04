عربي-دولي

ليتوانيا تطرد السفير الروسي وتُغلق قنصلية موسكو

Lebanon 24
04-04-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-938709-637846888971097799.jpg
Doc-P-938709-637846888971097799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت سلطات ليتوانيا تخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الليتواني غابريلوس لانسبيرغيس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله: "لقد قررت حكومة ليتوانيا تقليص التمثيل الدبلوماسي. سيضطر سفير روسيا الاتحادية إلى مغادرة ليتوانيا"، إلى جانب قرار الحكومة إغلاق القنصلية الروسية في مدينة كلايبيدا.

وأضاف الوزير أن السفير الليتواني لدى موسكو سيعود إلى فيلنيوس في أقرب وقت، أما سفير ليتوانيا في أوكرانيا فسيعود إلى عاصمتها كييف.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:37 | 2022-04-04
18:23 | 2022-04-04
17:54 | 2022-04-04
16:53 | 2022-04-04
16:30 | 2022-04-04
15:30 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website