ليتوانيا تطرد السفير الروسي وتُغلق قنصلية موسكو

قررت سلطات ليتوانيا تخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الليتواني غابريلوس لانسبيرغيس.ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله: "لقد قررت حكومة ليتوانيا تقليص التمثيل الدبلوماسي. سيضطر سفير روسيا الاتحادية إلى مغادرة ليتوانيا"، إلى جانب قرار الحكومة إغلاق القنصلية الروسية في مدينة كلايبيدا.وأضاف الوزير أن السفير الليتواني لدى موسكو سيعود إلى فيلنيوس في أقرب وقت، أما سفير ليتوانيا في أوكرانيا فسيعود إلى عاصمتها كييف.