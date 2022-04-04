عربي-دولي

بينها لبنان... روسيا ترفع قيود السفر الجوي مع 52 دولة

Lebanon 24
04-04-2022 | 10:18
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سترفع روسيا اعتبارا من 9 نيسان الجاري القيود المفروضة على الرحلات الجوية المدنية مع 52 دولة، من ضمنها دول عربية. وكانت القيود قد فرضت على خلفية جائحة كورونا.

من جهتها أوضحت اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كوورنا، أنه تم اتخاذ القرار بعد الأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي في كل دولة على حدة لذلك تقرر إلغاء القيود بشكل كامل على رحلات الطيران العارض والمنتظم انطلاقا من 9 نيسان الجاري مع الدول التالية:

الأرجنتين والجزائر وأفغانستان والبوسنة والهرسك والبحرين وبوتسوانا والبرازيل وفيتنام وفنزويلا وهونغ كونغ  ومصر وزيمبابوي والهند وإسرائيل وإندونيسيا والعراق والأردن وكينيا وكوريا الشمالية والصين وكوستاريكا والكويت وليسوتو ولبنان وموريشيوس وماليزيا ومدغشقر وجزر المالديف والمغرب ومولدوفا وموزمبيق وميانمار ومنغوليا وناميبيا وعمان وبيرو وباكستان والمملكة العربية السعودية وصربيا وسيشيل وسوريا وتنزانيا وتايلاند وتونس وتركيا وأوروغواي والفلبين وفيجي وسريلانكا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وجامايكا.
المصدر: روسيا اليوم
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