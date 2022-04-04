دعا إلى "جمع أدلة" محاكمة بوتين.. بايدن: ما حدث في بوتشا جريمة حرب



وقال بايدن: "ما يحدث في بوتشا مروع وأعتقد انه جريمة حرب"، مؤكدا أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا.

وشدد الرئيس الأميركي على أن أحداث بوتشا تؤكد أهمية الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها. دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى جمع أدلة بهدف محاكمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهم "جرائم حرب" بعد المشاهد المروعة في بلدة بوتشا (شمال كييف) الأوكرانية التي اكتشف فيها مئات الجثث لمدنيين بعد انسحاب القوات الروسية منها.وقال بايدن: "ما يحدث في بوتشا مروع وأعتقد انه جريمة حرب"، مؤكدا أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا.وشدد الرئيس الأميركي على أن أحداث بوتشا تؤكد أهمية الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها.

في غصون ذلك، قال مسؤول أميركي للحرة: "إذا كانت التقارير من بوتشا صحيحة فهي جريمة حرب مروعة".

وخلال زيارته للمدينة، اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، مجددا، روسيا، بارتكاب "إبادة جماعية".