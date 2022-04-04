عربي-دولي

طهران: من الضروري تفهم جذور أزمة أوكرانيا

Lebanon 24
04-04-2022 | 15:30
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ضرورة عدم تجاهل جذور الأزمة في أوكرانيا معبرا عن أمله بأن تفضيَ المفاوضات بين موسكو و كييف إلى حل للأزمة.

ودعا خطيب زاده لبذل الجهود من أجل التوصل إلى حل مبني على الحوار بين الطرفين تفاديا للمزيد من التأثيرات السلبية التي تعكسها الأزمة على مناطق مختلفة من العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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