عربي-دولي

وزير الخارجية الروسي يعلن نيته زيارة الجزائر قريبا

Lebanon 24
04-04-2022 | 16:30
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عزمه زيارة الجزائر "قريبا"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وقال لافروف خلال لقائه مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة "أتوقع أن أقوم بزيارة عودة للجزائر قريبا. سأصر على أن تستقبلوني"، مضيفا "يقال عندنا: أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".

وأشار الوزير الروسي إلى أنه سعيد بإتاحة الفرصة له لمناقشة العلاقات الثنائية مع الجزائر على هامش لقاء مع ممثلي مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية.
المصدر: روسيا اليوم
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