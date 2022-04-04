روسيا: لم نقتل مدنيين وسنقدّم الأدلة

قال فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن "بلاده ستقدم أدلة عملية لمجلس الأمن التابع للمنظمة على أن قواتها لم تقتل مدنيين في أوكرانيا ولم تشارك في أحداث بوتشا".

وأضاف في مؤتمر صحافي: "لدينا أدلة عملية تدعم هذا، نعتزم تقديمها إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن حتى لا ينخدع المجتمع الدولي بمؤامرة كييف الكاذبة ورعاتها الغربيين".