أزمة خبز تزيد من الضغط على الحكومة التونسية



وطالبت نقابة الخبازين في تونس الاثنين الحكومة بتوفير مادتي الدقيق والسميد لضمان توفير الخبز للمواطنين، وسط تذبذب وفرتهما داخل الأسواق.

وجاء ذلك في بيان أصدره المجمع المهني للمخابز العصرية (نقابة أصحاب المخابز العصرية التابع لكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية). تفاقم أزمة الخبز التي تشهدها تونس، حيث يجد المواطنون صعوبة بالغة في الحصول عليه، من الضغوط المسلطة على الحكومة برئاسة نجلاء بودن التي تسعى لإنقاذ الاقتصاد المنهك أصلا.وطالبت نقابة الخبازين في تونس الاثنين الحكومة بتوفير مادتي الدقيق والسميد لضمان توفير الخبز للمواطنين، وسط تذبذب وفرتهما داخل الأسواق.وجاء ذلك في بيان أصدره المجمع المهني للمخابز العصرية (نقابة أصحاب المخابز العصرية التابع لكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية).

وأعرب المجمع عن قلقه إزاء تواصل مشكلة النقص الكبير في التزود بمادتي الفارينة (الدقيق) والسميد منذ أكثر من أربعة أشهر في كامل الجهات، وخاصة في تونس الكبرى، القيروان (وسط) والمنستير (شرق).

وجدّد مطالبته لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمزيد من الحرص على احترام التزاماتها لتفادي تدهور الوضع خاصة مع حلول شهر رمضان.

وأكد أن "تونس لن تشهد أية أزمة في مادة الخبز إذا أوفت وزارة الإشراف بالتزاماتها.. خلال رمضان تشهد تونس ارتفاع استهلاك الخبز بنسبة 135 في المئة بسبب التبذير، مما تنجم عنه تداعيات مباشرة على مصاريف صندوق الدعم".

وتشهد تونس منذ أشهر ندرة نسبية في السلع والمنتجات الغذائية، أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد الكميات الممنوحة من تلك السلع للأفراد.

كما شوهدت في بعض فترات النهار طوابير طويلة أمام المخابز في العاصمة تونس خلال أول يومين من شهر رمضان.