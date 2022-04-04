هادي: ضرورة خروج مشاورات الرياض بالسلام



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن "هادي أعرب في خطاب له على هامش مأدبة افطار لقيادات الدولة عن اسفه لعدم حضور الحوثيين المشاورات رغم يد السلام الممدودة إليهم في كل جولات المشاورات والمفاوضات".

وقال: "كنت اتمنى ان تلبي الجماعة الحوثية هذه الدعوة من الأشقاء في مجلس التعاون وان يضعوا مصلحة اليمنيين فوق كل مصلحة". أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضرورة خروج المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي بما يحقق السلام لليمن واليمنيين.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن "هادي أعرب في خطاب له على هامش مأدبة افطار لقيادات الدولة عن اسفه لعدم حضور الحوثيين المشاورات رغم يد السلام الممدودة إليهم في كل جولات المشاورات والمفاوضات".وقال: "كنت اتمنى ان تلبي الجماعة الحوثية هذه الدعوة من الأشقاء في مجلس التعاون وان يضعوا مصلحة اليمنيين فوق كل مصلحة".

وأضاف: "من هنا ادعوهم مره أخرى لمراجعة حساباتهم والنظر من حولهم لحال شعبنا اليمني الذي يعاني في داخل وخارج اليمن جراء هذه الحرب المستمرة التي تدخل عامها الثامن بسبب طموحاتهم غير المشروع بتطبيق التجربة الإيرانية في اليمن".

ودعا الحوثيين الى العودة كمكون سياسي يمني يلتزم بالثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة والديموقراطية إلى طاولة الحوار لتحقيق السلام للشعب اليمني وبناء دولته الاتحادية الحديثة وفقا للمخرجات التوافقية لمؤتمر الحوار الوطني.

وأكد وقوفه ودعمه لأي توصيات أو جهود تدعم وحدة الصف وتسعى لبناء دولة بمؤسسات وطنية قوية وتصحيح الاختلالات وتحقيق السلام والأمن والاستقرار لأبناء الشعب اليمني.

وثمّن الجهود الصادقة والكبيرة لمجلس التعاون الخليجي ودعوته كافة المكونات اليمنية بما في ذلك ميليشيات الحوثي للمشاركة في المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الرياض.