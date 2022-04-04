بعد اتهام روسيا بـ"جرائم حرب".. عمليات طرد لدبلوماسييها





وأعلنت ألمانيا أنها قررت طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس المعتمدين في برلين على خلفية الحرب في أوكرانيا، على ما أفادت وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك. وبحسب معلومات وكالة فرانس برس، يبلغ عددهم 40.



وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون "تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا".



وأضافت في بيان مقتضب "لن نسمح بذلك بعد الآن". أعلنت فرنسا وألمانيا، الاثنين، عمليات طرد جماعي لدبلوماسيين روس من بلديهما فيما دعت الدول الغربية إلى فتح تحقيق بارتكاب قوات روسية "جرائم حرب" في منطقة كييف.وأعلنت ألمانيا أنها قررت طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس المعتمدين في برلين على خلفية الحرب في أوكرانيا، على ما أفادت وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك. وبحسب معلومات وكالة فرانس برس، يبلغ عددهم 40.وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون "تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا".وأضافت في بيان مقتضب "لن نسمح بذلك بعد الآن".





بدورها، ستطرد فرنسا 35 دبلوماسيا روسيا "تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها" كما أفاد الاثنين مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية.



وأوضح بيان صادر عن الوزارة "تأتي هذه الخطوة في سياق نهج أوروبي. مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين".



"الحفاظ على الأدلة"

من جانبها، أعلنت ليتوانيا، الاثنين، طرد السفير الروسي في فيلنيوس على خلفية الحرب في أوكرانيا والفظائع التي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون الجنود الروس بارتكابها.



وأعربت دول غربية عدة والأمم المتحدة عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا التي زارها الرئيس الأوكراني، الاثنين، والواقعة في ضواحي كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها، والتي أظهرت جثثا عدة لمدنيين في الطرق أو في مقابر جماعية. من جانبها، كتبت السفارة الروسية في برلين على تلغرام أن "التقليص غير المبرر للطواقم الدبلوماسية في البعثات الروسية في ألمانيا، سيضيق المساحة التي تسمح بالحفاظ على الحوار بين بلدينا ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الروسية-الألمانية".بدورها، ستطرد فرنسا 35 دبلوماسيا روسيا "تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها" كما أفاد الاثنين مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية.وأوضح بيان صادر عن الوزارة "تأتي هذه الخطوة في سياق نهج أوروبي. مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين"."الحفاظ على الأدلة"من جانبها، أعلنت ليتوانيا، الاثنين، طرد السفير الروسي في فيلنيوس على خلفية الحرب في أوكرانيا والفظائع التي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون الجنود الروس بارتكابها.وأعربت دول غربية عدة والأمم المتحدة عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا التي زارها الرئيس الأوكراني، الاثنين، والواقعة في ضواحي كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها، والتي أظهرت جثثا عدة لمدنيين في الطرق أو في مقابر جماعية.





والاثنين، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى "محاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب" بعد اكتشاف الكثير من الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف، وقال للصحافيين إنه يريد فرض "عقوبات إضافية" على روسيا.



وجدد الرئيس الأميركي التأكيد أنه يعتبر نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "مجرم حرب"، مشددا على ضرورة "محاسبته".



في هذا السياق، أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، الاثنين، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون "هذا الأسبوع" عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.



كذلك، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، الاثنين أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ردا خصوصا "على الصور الواردة من بوتشا".



وبحث الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما تطالب به خصوصا فرنسا وألمانيا. ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، بالمشاهد "المروعة"، واعتبرت أن المعلومات الواردة "تثير تساؤلات خطرة ومقلقة حول احتمال وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي" داعية إلى "الحفاظ على كل الأدلة".والاثنين، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى "محاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب" بعد اكتشاف الكثير من الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف، وقال للصحافيين إنه يريد فرض "عقوبات إضافية" على روسيا.وجدد الرئيس الأميركي التأكيد أنه يعتبر نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "مجرم حرب"، مشددا على ضرورة "محاسبته".في هذا السياق، أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، الاثنين، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون "هذا الأسبوع" عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.كذلك، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، الاثنين أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ردا خصوصا "على الصور الواردة من بوتشا".وبحث الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما تطالب به خصوصا فرنسا وألمانيا.

"عمليات حظر ملزمة"

ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الاثنين، زعماء الدول الـ27 إلى فرض "حظر ملزم" على واردات الطاقة الروسية متّهمة روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا.



وأعلن الاتحاد الأوروبي تشكيل "فريق تحقيق مشترك مع أوكرانيا لجمع الأدلة والتحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان".



ويسعى الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى توحيد الجهود مع المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر منذ الثالث من مارس في شبهات بشان ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.



وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، "يجب ألا يفلت مرتكبو هذه الجرائم الفظيعة من العقاب".



والاثنين، زار زيلينسكي بوتشا حيث ندد بـ"جرائم حرب" وقعت و"سيتم الاعتراف بأنها إبادة جماعية"، وهو ما كان قد أشار إليه في وقت سابق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي.



رصاصة في الرأس

وفي بوتشا، قال زيلينسكي مرتديا سترة واقية من الرصاص ومحاطا بعسكريين "في كل يوم عندما يدخل مقاتلونا الأراضي ويستعيدونها تشهدون ما يحصل".



من جهتها، شددت ليوديملا دينيسوفا المفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني على أن الجنود الأوكرانيين الذين وقعوا في قبضة الجيش الروسي وأفرج عنهم أخيرا تحدثوا عن "معاملة غير إنسانية" تعرضوا لها في الأسر.



ونفت روسيا على لسان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشكل "قاطع" كل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا.



وكانت القوات الروسية سيطرت على بوتشا وإيربين المجاورة والمحاذية لكييف من جهة الشمال الغربي بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط. وفي الأسابيع التي تلت شهدت المدينتان معارك عنيفة تسببت بدمار كبير وبتهجير غالبية السكان.

وقال مكتب المدعية العامة الأوكرانية، الاثنين، إنه عثر على جثث خمسة رجال مقيدي اليدين في الطابق السفلي لمركز طبي للأطفال في بوتشا.



وبحسب هذا المصدر فإن "مدنيين" تعرضوا "للضرب" قبل أن يقتلهم "جنود روس".



كذلك، قتل 10 مدنيين وأصيب 46 على الأقل في عمليات قصف استهدفت ميكولاييف الواقعة في جنوب أوكرانيا، على ما أعلن الإثنين رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش.



من جانبه، دعا رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، الاثنين، سكان العاصمة الأوكرانية الذين فروا من الصراع في المدينة إلى عدم العودة "قبل أسبوع آخر على الأقل".



وأعلنت القوات الأوكرانية أنها استعادت بوتشا وإيربين في الأيام الأخيرة بعدما أعلن الروس تخفيف الخناق عن كييف وشمال أوكرانيا لتركيز الجهود العسكرية في شرق البلاد.



ولفت جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، الاثنين إلى أن روسيا "تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا ومناطق في جنوبها".



وبحسب المدعية العامة في أوكرانيا، إيرينا فينيدكتوفا، تم العثور على جثث 410 مدنيين في بوتشا وأنحاء أخرى من منطقة كييف التي استعادتها مؤخرا أوكرانيا من القوات الروسية.



ويبدو أن الجيش الروسي بصدد الانسحاب عمليا من محيط كييف ومن الشمال الأوكراني للتركيز على جنوب البلاد وشرقها.



والأحد قصفت روسيا مدن أوتشاكيف وميكولاييف حيث قتل ثمانية أشخاص وأصيب 34 آخرون، وفق ما اعلنت النيابة العامة الأوكرانية.



وبحسب خبراء عسكريين غربيين تسعى روسيا إلى بسط سيطرتها على منطقة تمتد من القرم إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين المواليتين لموسكو في منطقة دونباس.



لكن مدينة ماريوبول (جنوب شرق) التي تتعرض لقصف عنيف منذ أكثر من شهر، تقف عائقا أمام تحقيق هذا الهدف.



وأعلن رئيس بلديتها فاديم بويتشينكو أن المدينة التي كان عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة قبل الحرب "دمرت بنسبة 90 %" فيما "40 % من بنيتها التحتية غير قابلة للإصلاح".



في شرق البلاد وفي الجزء الخاضع لسيطرة كييف في منطقة دونباس الأوضاع "متوترة"، وتشدد السلطات المحلية على أن الجيش مستعد لمواجهة القوات الروسية وعلى أن السكان عليهم المغادرة بأسرع وقت.



والاثنين حذر حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي من أن القوات الروسية تخطّط لهجوم "ضخم" على المنطقة.