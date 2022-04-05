عربي-دولي

منذ بدء الهجوم الروسي على اوكرانيا... أول خطاب لزيلينسكي أمام مجلس الأمن

Lebanon 24
05-04-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-938864-637847384243711534.jpg
Doc-P-938864-637847384243711534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيلقي الثلاثاء كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع سيخصّص لأوكرانيا، هي الأولى له أمام المجلس منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده.


ويتوقّع أن تطغى عليه الأحداث في بوتشا، البلدة الواقعة قرب كييف والتي عُثر فيها بعد انسحاب القوات الروسية منها على عشرات الجثث، بعضها على الطرقات والبعض الآخر في مقابر جماعية.

وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتّحدة إنّ "زيلينسكي سيلقي الثلاثاء كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا بعد زيارته إلى بوتشا"، من دون أن توضح ما إذا كانت الكلمة ستكون مسجّلة أو مباشرة على الهواء.
 
وأضافت البعثة البريطانية عبر تويتر أنّ "الرئاسة البريطانية للمجلس ستحرص على أن يتمّ سماع الحقيقة بشأن جرائم الحرب الروسية. سنفضح حرب بوتين على حقيقتها".

وجلسة مجلس الأمن التي ستعقد الثلاثاء، مقرّرة منذ أمد بعيد، وسيشارك فيها خصوصاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وستكون هذه أول مداخلة لرئيس أوكرانيا أمام مجلس الأمن منذ بدأت روسيا هجومها على بلاده في 24 شباط الماضي. وأكد الرئيس الأوكراني في رسالة مصورة إنه سيلقي كلمة أمام المجلس الثلاثاء.
 
وأضاف في كلمته أنه قُتل ما لا يقل عن 300 مدني في بوتشا، حيث عُثر على مقابر جماعية وجثث بعد أن استعادت أوكرانيا البلدة من القوات الروسية، متوقعا أن يكون عدد الضحايا في بورودينكا وبلدات أخرى أعلى من ذلك.

وقال زيلينسكي، الاثنين: "أود أن أؤكد أننا مهتمون بتحقيق أكثر اكتمالا وشفافية، والذي ستُعرف نتائجه وتُوضًح للمجتمع الدولي بأسره".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2022-04-05
04:00 | 2022-04-05
03:30 | 2022-04-05
03:00 | 2022-04-05
02:44 | 2022-04-05
02:30 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website