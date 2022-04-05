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عربي-دولي
منذ بدء الهجوم الروسي على اوكرانيا... أول خطاب لزيلينسكي أمام مجلس الأمن
Lebanon 24
05-04-2022
|
00:30
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أعلنت الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيلقي الثلاثاء كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع سيخصّص لأوكرانيا، هي الأولى له أمام المجلس منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده.
ويتوقّع أن تطغى عليه الأحداث في بوتشا، البلدة الواقعة قرب كييف والتي عُثر فيها بعد انسحاب القوات الروسية منها على عشرات الجثث، بعضها على الطرقات والبعض الآخر في مقابر جماعية.
وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتّحدة إنّ "زيلينسكي سيلقي الثلاثاء كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا بعد زيارته إلى بوتشا"، من دون أن توضح ما إذا كانت الكلمة ستكون مسجّلة أو مباشرة على الهواء.
وأضافت البعثة البريطانية عبر تويتر أنّ "الرئاسة البريطانية للمجلس ستحرص على أن يتمّ سماع الحقيقة بشأن جرائم الحرب الروسية. سنفضح حرب بوتين على حقيقتها".
وجلسة مجلس الأمن التي ستعقد الثلاثاء، مقرّرة منذ أمد بعيد، وسيشارك فيها خصوصاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وستكون هذه أول مداخلة لرئيس أوكرانيا أمام مجلس الأمن منذ بدأت روسيا هجومها على بلاده في 24 شباط الماضي. وأكد الرئيس الأوكراني في رسالة مصورة إنه سيلقي كلمة أمام المجلس الثلاثاء.
وأضاف في كلمته أنه قُتل ما لا يقل عن 300 مدني في بوتشا، حيث عُثر على مقابر جماعية وجثث بعد أن استعادت أوكرانيا البلدة من القوات الروسية، متوقعا أن يكون عدد الضحايا في بورودينكا وبلدات أخرى أعلى من ذلك.
وقال زيلينسكي، الاثنين: "أود أن أؤكد أننا مهتمون بتحقيق أكثر اكتمالا وشفافية، والذي ستُعرف نتائجه وتُوضًح للمجتمع الدولي بأسره".
المصدر:
سكاي نيوز
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