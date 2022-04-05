كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية بالسلاح النووي إن هوجمت

قالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التي تتمتع بنفوذ قوي، الثلاثاء، إن كوريا الشمالية لا تريد الحرب، لكن إذا اختارت كوريا الجنوبية مواجهة عسكرية أو قامت بضربة استباقية، فسيتعين على القوات النووية الشمالية الهجوم.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن المسؤولة البارزة في الحكومة والحزب الحاكم، قالت إن إدلاء وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك بتصريحاته الأخيرة بشأن هجوم استباقي على الشمال كان "خطأ كبيرا جدا".وأدانت كوريا الشمالية تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي، بشأن قدرة بلاده على توجيه ضربات لكوريا الشمالية.وحذرت من أنها ستدمر أهدافا رئيسية في سول إذا قامت كوريا الجنوبية بأي "عمل عسكري خطير" مثل شن هجوم وقائي.