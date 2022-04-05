روسيا تستمر بكشف "فبركات" الأوكران في بوتشا..هذه التفاصيل!

اتهم مندوب روسيا في الأمم المتحدة، أوكرانيا، بتلفيق صور الفظائع في مدينة بوتشا، مؤكدا أن الدلائل تؤكد عدم ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب.



وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الجثث التي عرضت في بوتشا لم تكن متحللة، وإن نظام كييف يواصل نشر الأكاذيب، كما قال.

واتهم المندوب الروسي رئيس بلدية بوتشا بالتستر على انتهاكاتٍ وقعت بعد انسحاب القوات الروسية، قائلا إن وجهه لا يوحي بوجود أي انتهاكات في المدينة، واعتبر المتحدث أن صور بوتشا بعد انسحاب قوات بلاده لا تشير إلى أي فظائع، كما نشر فيديوهات كـ "دليل" على عدم وقوع فظائع في بوتشا .





كما اتهم بريطانيا بانتهاك القوانين لافتا إلى أن لندن رفضت طلب بلاده بعقد جلسة بشأن بوتشا، مؤكدا أن بحوزته أدلة تثبت زيف الادعاءات الأوكرانية في بوتشا. وصرح مندوب روسيا قائلا إن نظام كييف يواصل نشر الأكاذيب بموضوع بوتشا ، متهما في الوقت ذاته الغرب بازدواجية المعايير واستهداف روسيا.كما اتهم بريطانيا بانتهاك القوانين لافتا إلى أن لندن رفضت طلب بلاده بعقد جلسة بشأن بوتشا، مؤكدا أن بحوزته أدلة تثبت زيف الادعاءات الأوكرانية في بوتشا.

صور أقمار اصطناعية تفند

في المقابل، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إنها حصلت على صور أقمار اصطناعية تفند مزاعم روسيا.



وأضافت الصحيفة أن الصور تظهر مقتل العديد من المدنيين في بوتشا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، عندما كان الجيش الروسي يسيطر على البلدة.