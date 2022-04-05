بعد اتهامها بمجزرة بوتشا...الولايات المتحدة تضغط لاستبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد أن اتهمتها كييف بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا.وأكدت السفيرة الأميركية في زيارة لرومانيا أن "مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان مهزلة". وأضافت "هذا خطأ ولهذا نعتقد ان الوقت قد حان لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على استبعادها".وبحسب رويترز، يمكن تعليق عضوية أي دولة في المجلس حال تورطها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بعد موافقة ثلثي الأعضاء.وقالت توماس غرينفيلد إنها تريد التصويت هذا الأسبوع.منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، تبنى المجلس قرارين يدينان روسيا بأغلبية 140 صوتًا.وقالت غرينفيلد للصحفيين: "رسالتي إلى تلك الدول الـ 140 التي وقفت بشجاعة هي: الصور من بوشا والدمار عبر أوكرانيا يتطلب منا الآن أن نطابق أقوالنا بالأفعال".وكانت القوات الروسية سيطرت على بوتشا وإيربين المجاورة والمحاذية لكييف من جهة الشمال الغربي بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط. وفي الأسابيع التي تلت شهدت المدينتان معارك عنيفة تسببت بدمار كبير وبتهجير غالبية السكان.وأعلنت القوات الأوكرانية أنها استعادت المدينتين في الأيام الأخيرة بعدما أعلن الروس تخفيف الخناق عن كييف وشمال أوكرانيا لتركيز الجهود العسكرية في شرق البلاد.وبحسب المدعية العامة في أوكرانيا، إيرينا فينيدكتوفا، تم العثور على جثث 410 مدنيين في بوتشا وأنحاء أخرى من منطقة كييف التي استعادتها مؤخرا أوكرانيا من القوات الروسية.وأعلنت أوكرانيا أنها ستستخدم جميع "آليات الأمم المتحدة المتاحة" لجمع الأدلة على جرائم روسيا في البلاد.وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا: "لا مكان لروسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".