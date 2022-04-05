26
o
بيروت
26
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
خاص
هل سيتجه بوتين نحو التعبئة الكاملة في حربه على أوكرانيا؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
05-04-2022
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال خبير بارز إن الجيش الروسي "لم يعد يملك ما يكفي من القوات المتاحة" ولم يبق لديه "تقريباً أي شيء" للاستفادة منه في حربه مع أوكرانيا، ما لم يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيارًا سياسيًا محفوفًا بالمخاطر.
وبحسب موقع "نيوز" الأسترالي، "أُجبرت قوات الرئيس الروسي على الانسحاب من المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية، كييف، في الأيام الأخيرة، بعد أن فشلت في الاستيلاء على المدينة أو حتى تطويقها، وهو ما كان هدفًا أوليًا رئيسيًا للغزو. استعادت أوكرانيا السيطرة على عدد من المستوطنات في المنطقة، واكتشفت مشاهد مروعة داخل الأراضي التي هجرها الروس، حيث يُزعم إعدام مئات المدنيين. كما شنت هجمات مضادة، بنجاح، في جنوب وشمال شرق البلاد. ويعتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الروس يعيدون التركيز على الاستيلاء على "دونباس وجنوب أوكرانيا". مهما كانت أهداف بوتين، فإن جيشه يفتقر حاليًا إلى القوة البشرية اللازمة لمواصلة حرب طويلة الأمد. ومع ذلك، هناك طريقة يمكنه من خلالها تغيير ذلك. باختصار، يمكن لبوتين أن يتخلى عن الادعاء بأن روسيا تقوم بـ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، بدلاً من خوض حرب. بإعلان الحرب، يمكنه بعد ذلك تعبئة الروس على المستوى الوطني".
ورأى الموقع أن "المشكلة هي أن القيام بذلك يتعارض مع المعلومات التي تم تزويد الروس بها منذ بداية الغزو، وبالتالي فإنها بمثابة مخاطرة سياسية. كتب مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في منظمة التحليل غير الربحية CNA والخبير في شؤون القوات المسلحة الروسية، بالأمس، "لقد تسبب الجيش الروسي في خسائر كبيرة. بعد إعادة الانتشار وسحب الوحدات الإضافية من التشكيلات الدائمة، قد يتم استغلال القوات المتاحة، في الوقت الحالي". واضاف "اذا كانت القيادة الروسية تريد مواصلة هذه الحرب، فعليها اتخاذ خيار سياسي مهم. لا يمكنهم تحمل حرب طويلة ضد أوكرانيا كعملية خاصة، ولا يريدون إعادة تأطيرها على أنها حرب. فهذا له آثار على توافر القوة". وتابع قائلاً: "وتحاول موسكو خوض حرب مع أكبر دولة في أوروبا دون إعلان حالة الحرب في الداخل. لقد حشدت أوكرانيا قواتها بالكامل، كما وتحظى بدعم غربي واسع النطاق. قد يكون لدى روسيا من الناحية الفنية المزيد من القوة البشرية والعتاد على الورق، لكن لا يمكن الوصول إليها سياسيًا". في بداية الشهر، وقع بوتين مرسومًا بتجنيد 134500 رجل إضافي تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا في الجيش الروسي كجزء من مسودة الربيع السنوية. هذا يبدو وكأنه حقنة هائلة من القوى العاملة. لكن المجندين يخدمون عادة لمدة عام واحد فقط. وهذا يعني أن الآلاف الذين تم تجنيدهم في تجنيد الربيع العام الماضي وصلوا إلى نهاية خدمتهم".
وبحسب الموقع، "أوضح كوفمان أنه "بما أن موسكو لم تعلن الحرب، فليس لديها أساس سياسي للاحتفاظ بالمجندين". وأضاف: "هناك شائعات سارية مفادها أن روسيا تقدم رواتب كبيرة للراغبين في توقيع عقد، بما في ذلك المجندون الذين خرجوا من الخدمة، وأولئك الذين لديهم خبرة عسكرية سابقة". وأضاف قائلاً: "هناك أيضًا حالات يتم فيها ترهيب المجندين للتحول إلى خدمة العقد، وفي بعض الأحيان يتم منحهم الاختيار بين أشهر من ظروف الخدمة الصعبة وتوقيع العقد". يقال أن الحكومة الروسية زعمت أنه لن يتم إرسال أي من المجندين الجدد إلى "النقاط الساخنة". ووفقًا لوزير الدفاع سيرجي شويغو، سيقضون ما يصل إلى خمسة أشهر في التدريب. من الناحية التقنية، بموجب القانون الروسي، لا يمكن نشر المجندين للقتال بدون هذه الأشهر من التدريب - ما لم يتم الإعلان عن التعبئة العامة. قد يقرر بوتين أن مثل هذه التعبئة ضرورية. وقال كوفمان: "الجيش الروسي غير مستعد لحرب طويلة، وتوقع أن تتم هذه "العملية" في غضون أيام. الآن، استنفد جزء كبير من القوة". وقدر أن روسيا فقدت ما يقرب من 30 كتيبة من المعدات، مما سيؤدي إلى "انخفاض كبير في الفعالية القتالية". وأضاف، "لقد جمع الجيش الروسي ما في وسعه من القوة الدائمة المتبقية، بما في ذلك القواعد في الخارج، وفي كالينينغراد. لم يعد متاحاً الكثير لإرساله بخلاف تلك الكتائب التي وصلت مؤخرًا لدعم الهجمات في دونباس. وقال إن تشكيلة القوات "المساعدة" التي تستخدمها روسيا، مثل المرتزقة من سوريا ومنظمة فاجنر شبه العسكرية، "لن تحدث فرقا" في الحرب. وأضاف "يمكن أن يزيد عددهم إلى بضعة كتائب في أحسن الأحوال. إنهم من أعراض المشكلة: روسيا تعاني من نقص في القوات وتتطلع إلى الحصول على قوة بشرية حيثما أمكنها ذلك". وتابع قائلاً: "باختصار، يمكن لروسيا الحصول على المزيد من الكتائب، ولكن بدون تعبئة وطنية تبدو قدرتها على متابعة الحرب خارج دونباس حذرة للغاية. ولا يمكنها الحصول على المزيد من الوحدات بسرعة. في الوقت الحالي، يتعين على الجيش الروسي أن يقاتل إلى حد كبير بما تمكن من تأمينه من جنود". وقال: "ومع ذلك، إذا اختار بوتين إعلان حالة الحرب وإجراء تعبئة وطنية، فإن الوضع يصبح أكثر تعقيدًا بكثير. وفي هذه الحالة، سيخضع توفر القوى العاملة والعتاد الروسي لمجموعة مختلفة من الحسابات. هل سيحصل على الدعم المحلي للقيام بذلك؟ إن هذا الأمر مطروح بالكامل للنقاش"."
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
الأكثر قراءة
"أوراق نقديّة جديدة" تظهر في لبنان.. ماذا حصل مؤخراً في سوق الدّولار؟
Lebanon 24
"أوراق نقديّة جديدة" تظهر في لبنان.. ماذا حصل مؤخراً في سوق الدّولار؟
14:06 | 2022-04-04
04/04/2022 02:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم ناري لفنان لبناني على راغب علامة: "خلي حكيك ع قدك متل أغانيك"... فما القصة؟ (صورة)
Lebanon 24
هجوم ناري لفنان لبناني على راغب علامة: "خلي حكيك ع قدك متل أغانيك"... فما القصة؟ (صورة)
07:42 | 2022-04-04
04/04/2022 07:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة تُدمي القلوب.. صورةٌ للطفل ضحية اشتباكات طرابلس بعد وفاته!
Lebanon 24
لحظة تُدمي القلوب.. صورةٌ للطفل ضحية اشتباكات طرابلس بعد وفاته!
15:44 | 2022-04-04
04/04/2022 03:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول للحظة تلقي الفنانة السورية الشهيرة خبر وفاة والدتها على الهواء
Lebanon 24
فيديو متداول للحظة تلقي الفنانة السورية الشهيرة خبر وفاة والدتها على الهواء
08:00 | 2022-04-04
04/04/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-04-04
04/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2022-04-05
أزمة بوتشا.. هل ستؤثر على المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟
07:00 | 2022-04-05
قتلى ومصابون بعد اصطدام شاحنة بقطار في هنغاريا
06:55 | 2022-04-05
قناصة تحوّلت لرمز المقاومة... ما قصة البطلة الاوكرانيّة المعروفة بـ"الفحم"؟
06:30 | 2022-04-05
هجوم روسي على أوديسا قد يكون بمثابة انتحار بحري
06:00 | 2022-04-05
في الإمارات.. "قرار مهم" يخص المقيمين
05:30 | 2022-04-05
روسيا تلجأ إلى "جيش الآباء" في حرب أوكرانيا
فيديو
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
04:25 | 2022-04-05
05/04/2022 14:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
14:00 | 2022-04-04
05/04/2022 14:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
05/04/2022 14:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact