هل سيتجه بوتين نحو التعبئة الكاملة في حربه على أوكرانيا؟

قال خبير بارز إن الجيش الروسي "لم يعد يملك ما يكفي من القوات المتاحة" ولم يبق لديه "تقريباً أي شيء" للاستفادة منه في حربه مع أوكرانيا، ما لم يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيارًا سياسيًا محفوفًا بالمخاطر.وبحسب موقع "نيوز" الأسترالي، "أُجبرت قوات الرئيس الروسي على الانسحاب من المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية، كييف، في الأيام الأخيرة، بعد أن فشلت في الاستيلاء على المدينة أو حتى تطويقها، وهو ما كان هدفًا أوليًا رئيسيًا للغزو. استعادت أوكرانيا السيطرة على عدد من المستوطنات في المنطقة، واكتشفت مشاهد مروعة داخل الأراضي التي هجرها الروس، حيث يُزعم إعدام مئات المدنيين. كما شنت هجمات مضادة، بنجاح، في جنوب وشمال شرق البلاد. ويعتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الروس يعيدون التركيز على الاستيلاء على "دونباس وجنوب أوكرانيا". مهما كانت أهداف بوتين، فإن جيشه يفتقر حاليًا إلى القوة البشرية اللازمة لمواصلة حرب طويلة الأمد. ومع ذلك، هناك طريقة يمكنه من خلالها تغيير ذلك. باختصار، يمكن لبوتين أن يتخلى عن الادعاء بأن روسيا تقوم بـ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، بدلاً من خوض حرب. بإعلان الحرب، يمكنه بعد ذلك تعبئة الروس على المستوى الوطني".ورأى الموقع أن "المشكلة هي أن القيام بذلك يتعارض مع المعلومات التي تم تزويد الروس بها منذ بداية الغزو، وبالتالي فإنها بمثابة مخاطرة سياسية. كتب مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في منظمة التحليل غير الربحية CNA والخبير في شؤون القوات المسلحة الروسية، بالأمس، "لقد تسبب الجيش الروسي في خسائر كبيرة. بعد إعادة الانتشار وسحب الوحدات الإضافية من التشكيلات الدائمة، قد يتم استغلال القوات المتاحة، في الوقت الحالي". واضاف "اذا كانت القيادة الروسية تريد مواصلة هذه الحرب، فعليها اتخاذ خيار سياسي مهم. لا يمكنهم تحمل حرب طويلة ضد أوكرانيا كعملية خاصة، ولا يريدون إعادة تأطيرها على أنها حرب. فهذا له آثار على توافر القوة". وتابع قائلاً: "وتحاول موسكو خوض حرب مع أكبر دولة في أوروبا دون إعلان حالة الحرب في الداخل. لقد حشدت أوكرانيا قواتها بالكامل، كما وتحظى بدعم غربي واسع النطاق. قد يكون لدى روسيا من الناحية الفنية المزيد من القوة البشرية والعتاد على الورق، لكن لا يمكن الوصول إليها سياسيًا". في بداية الشهر، وقع بوتين مرسومًا بتجنيد 134500 رجل إضافي تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا في الجيش الروسي كجزء من مسودة الربيع السنوية. هذا يبدو وكأنه حقنة هائلة من القوى العاملة. لكن المجندين يخدمون عادة لمدة عام واحد فقط. وهذا يعني أن الآلاف الذين تم تجنيدهم في تجنيد الربيع العام الماضي وصلوا إلى نهاية خدمتهم".وبحسب الموقع، "أوضح كوفمان أنه "بما أن موسكو لم تعلن الحرب، فليس لديها أساس سياسي للاحتفاظ بالمجندين". وأضاف: "هناك شائعات سارية مفادها أن روسيا تقدم رواتب كبيرة للراغبين في توقيع عقد، بما في ذلك المجندون الذين خرجوا من الخدمة، وأولئك الذين لديهم خبرة عسكرية سابقة". وأضاف قائلاً: "هناك أيضًا حالات يتم فيها ترهيب المجندين للتحول إلى خدمة العقد، وفي بعض الأحيان يتم منحهم الاختيار بين أشهر من ظروف الخدمة الصعبة وتوقيع العقد". يقال أن الحكومة الروسية زعمت أنه لن يتم إرسال أي من المجندين الجدد إلى "النقاط الساخنة". ووفقًا لوزير الدفاع سيرجي شويغو، سيقضون ما يصل إلى خمسة أشهر في التدريب. من الناحية التقنية، بموجب القانون الروسي، لا يمكن نشر المجندين للقتال بدون هذه الأشهر من التدريب - ما لم يتم الإعلان عن التعبئة العامة. قد يقرر بوتين أن مثل هذه التعبئة ضرورية. وقال كوفمان: "الجيش الروسي غير مستعد لحرب طويلة، وتوقع أن تتم هذه "العملية" في غضون أيام. الآن، استنفد جزء كبير من القوة". وقدر أن روسيا فقدت ما يقرب من 30 كتيبة من المعدات، مما سيؤدي إلى "انخفاض كبير في الفعالية القتالية". وأضاف، "لقد جمع الجيش الروسي ما في وسعه من القوة الدائمة المتبقية، بما في ذلك القواعد في الخارج، وفي كالينينغراد. لم يعد متاحاً الكثير لإرساله بخلاف تلك الكتائب التي وصلت مؤخرًا لدعم الهجمات في دونباس. وقال إن تشكيلة القوات "المساعدة" التي تستخدمها روسيا، مثل المرتزقة من سوريا ومنظمة فاجنر شبه العسكرية، "لن تحدث فرقا" في الحرب. وأضاف "يمكن أن يزيد عددهم إلى بضعة كتائب في أحسن الأحوال. إنهم من أعراض المشكلة: روسيا تعاني من نقص في القوات وتتطلع إلى الحصول على قوة بشرية حيثما أمكنها ذلك". وتابع قائلاً: "باختصار، يمكن لروسيا الحصول على المزيد من الكتائب، ولكن بدون تعبئة وطنية تبدو قدرتها على متابعة الحرب خارج دونباس حذرة للغاية. ولا يمكنها الحصول على المزيد من الوحدات بسرعة. في الوقت الحالي، يتعين على الجيش الروسي أن يقاتل إلى حد كبير بما تمكن من تأمينه من جنود". وقال: "ومع ذلك، إذا اختار بوتين إعلان حالة الحرب وإجراء تعبئة وطنية، فإن الوضع يصبح أكثر تعقيدًا بكثير. وفي هذه الحالة، سيخضع توفر القوى العاملة والعتاد الروسي لمجموعة مختلفة من الحسابات. هل سيحصل على الدعم المحلي للقيام بذلك؟ إن هذا الأمر مطروح بالكامل للنقاش"."