هجوم روسي على أوديسا قد يكون بمثابة انتحار بحري

كانت لروسيا فرصة لعزل أوكرانيا عن البحر. لكنها لم تنتزعها. الآن من المحتمل جدًا، متى انتهت الحرب الحالية، أن تبقى أوكرانيا تتمتع بإمكانية الوصول إلى التجارة البحرية، كما وسيكون لديها الفرصة لإعادة بناء اقتصادها.وبحسب موقع "فوربس" الأميركي، "كان لدى أوكرانيا قبل عام 2014 العديد من الموانئ الاستراتيجية، من الشرق إلى الغرب، شملت هذه الموانئ ماريوبول وبيرديانسك على بحر آزوف وسيفاستوبول على جانب البحر الأسود من شبه جزيرة القرم وميكولايف وخرسون وأوديسا على البحر الأسود. أدى ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم في أوائل عام 2014 - تمهيدًا لهجوم روسي على شرق أوكرانيا في نفس العام - إلى إزالة سيفاستوبول عن خريطة كييف. عندما وسعت روسيا حربها على أوكرانيا ابتداء من ليلة 23 شباط، سقط العديد من الموانئ الأوكرانية بسرعة تحت الاحتلال الروسي أو الحصار. احتل الروس بيرديانسك وخيرسون. وأصبحت ماريوبول تحت الحصار. وحاصر الأسطول الروسي في البحر الأسود مدينة ميكولايف حتى مع قيام القوات الأوكرانية بصد القوات الروسية بثبات حول المدينة. ومع ذلك، لا تزال أوديسا تحت السيطرة الأوكرانية بالكامل. إن التجارة البحرية العادية مستحيلة بسبب وجود أسطول البحر الأسود بالقرب من المدينة الساحلية التاريخية. في الوقت نفسه، هناك احتمال شبه معدوم لاستيلاء الروس على أوديسا وتحويل أوكرانيا إلى دولة غير ساحلية".وتابع الموقع، "ذكرت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد أن "القوات البحرية الروسية تحافظ على حصارها البعيد للساحل الأوكراني في البحر الأسود وبحر آزوف، مما يمنع إعادة الإمداد الأوكراني عن طريق البحر". وأضافت الوزارة: "لا تزال روسيا تحتفظ بالقدرة على محاولة الهبوط البرمائي، لكن من المرجح أن تكون مثل هذه العملية عالية الخطورة وذلك لأنه تسنى للقوات الأوكرانية الإستعداد خلال هذا الوقت". تعهدت المملكة المتحدة ودول أخرى يوم الخميس بتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية ساحلية، من بين معدات أخرى. إذا أوفى المانحون بوعودهم، فإن احتمال هجوم روسي ناجح على أوديسا يمكن أن ينخفض أكثر. لم يكن الاستيلاء على أوديسا دائمًا مستحيلًا بالنسبة لروسيا. بعد حشد 200 ألف جندي في أكثر من مائة كتيبة تكتيكية على طول الحدود الأوكرانية ابتداء من الربيع الماضي، كان أمام موسكو خيار. إلى جانب عدم شن هجوم غير مبرر على دولة مجاورة، كان بإمكان روسيا أن تختار السعي وراء أهداف حرب ضيقة. كان من الممكن أن تركز على الساحل الأوكراني، وإرسال قوات من روسيا، وشبه جزيرة القرم المحتلة ومنطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا من أجل الضغط على الدفاعات الساحلية الأوكرانية من ثلاث جهات. كان بإمكان أسطول البحر الأسود، الذي تضخمت قوته بفضل التعزيزات من الأساطيل الروسية الأخرى، تركيز عشرات سفن الإنزال الكبيرة لهبوط برمائي بالقرب من أي من موانئ أوكرانية. ربما تكون الاستراتيجية الساحلية قد نجحت".وأضاف الموقع، "عوضاً عن ذلك، استهدف الكرملين كييف وتغيير النظام بينما هاجم أيضًا من جهتي الشرق والجنوب. فشلت مناورة كييف بطريقة مذهلة في الأسابيع الأخيرة. بعد تكبده خسائر فادحة، انسحب الجيش الروسي من ضواحي كييف عائداً إلى بيلاروسيا وروسيا. لا يزال القتال مستمراً في الجنوب والشرق. كما ولا تزال خيرسون وبيرديانسك تحت السيطرة الروسية، بالإضافة إلى استمرار حصار ماريوبول. لكن باستثناء حدوث تغيير عميق في ثرواتها، تفتقر روسيا إلى القوة البشرية والزخم اللازمين لتهديد أوديسا البرية، التي تدفقت عبرها ثلاثة أرباع التجارة البحرية في أوكرانيا قبل الحرب. لا يزال الهجوم عن طريق البحر احتمالًا نظريًا - لكنه محفوف بالمخاطر للغاية. يمكن لأسطول البحر الأسود البرمائي بسفن إنزال من فئة Ropucha وAlligator أن يسحب الجزء الأفضل من لواء مشاة بحري يضم عدة آلاف من القوات وعشرات المركبات. ولكن حتى مع حماية طرادات الأسطول والفرقاطات، فإن البرمائيات معرضة للخطر. ما عليك سوى سؤال طاقم ساراتوف، وهي سفينة إنزال من فئة Alligator اشتعلت فيها النيران أثناء وجود رصيف في بيرديانسك في 24 آذار وسرعان ما غرقت. لقد كان هجومًا أوكرانيًا. لكن ما زال نوع الهجوم الأوكراني غير واضح".وبحسب الموقع، "على أي حال، فإن الغرق يؤكد فقط خطر مهاجمة أوديسا. صرحت وزارة الدفاع البريطانية أن "تدمير سفينة إنزال ساراتوف في بيرديانسك سيضر على الأرجح بثقة البحرية الروسية لإجراء عمليات على مقربة شديدة من ساحل أوكرانيا في المستقبل". للتوضيح، يبدو أن أوكرانيا لم تنجح بشكل كامل في نشر صاروخها الجديد نبتون المضاد للسفن قبل أن تعطل الحرب الإنتاج. قامت البحرية الأوكرانية الصغيرة في الأيام الأولى من الحرب الأوسع بإغراق الفرقاطة الوحيدة في أوديسا، خشية أن تقع السفينة في نهاية المطاف في أيدي الروس. ولكن حتى بدون نبتون أو قوات بحرية، فإن الجيش الأوكراني قادر تمامًا على صد هجوم برمائي على أوديسا. فقد قام المدافعون عن المدينة ببناء عقبات على الشواطئ. هناك ألغام تحت الرمال وفي الماء أيضًا، إذا صدقت المزاعم الروسية. يمكن للطائرات بدون طيار الجديدة والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والمدفعية القديمة والصواريخ أن تقوم بعمل سريع لأي سفن إنزال تنجح في الانزلاق عبر حقول الألغام".وختم الموقع، "إذا لم يتمكن الروس من الوصول إلى أوديسا برا ولم يخاطروا بهجوم عن طريق البحر، فإن أسوأ ما يمكن أن يفعلوه بالميناء الاستراتيجي هو إطلاق بعض الصواريخ عليه. وهو بالطبع ما يقومون به بالضبط. لكن بالنظر إلى أن روسيا كان بإمكانها في مرحلة ما تحويل أوكرانيا إلى دولة غير ساحلية، فإن تلك الصواريخ تعتبر عمليًا اعترافًا بالهزيمة. ستنتهي هذه الحرب في النهاية وستستأنف أوكرانيا التجارة مع العالم".