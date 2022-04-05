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متحور جديد من كورونا.. وهذا ما يعرفه الخبراء

Lebanon 24
05-04-2022 | 11:00
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ظهر متحور جديد من فيروس كورونا، الذي يسب مرض "كوفيد- 19" في بريطانيا، في وقت يقول خبراء إنه لا داع للقلق حتى الآن.

ويعرف المتحور الجديد باسم (XE)، وهو خليط من سلالاتي متحور "أوميكرون" (بي إيه.1) و (بي إيه.2)، بحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية.

ويعرف هذا النوع من المتحورات، الذي يقوم على خليط من متحورات أخرى، باسم "المتحور المؤتلف".

وذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أنه جرى رصد 637 إصابة بهذا المتحور منذ 22 مارس الماضي، مع اكتشافات أولية تعود إلى يناير الماضي.

وتشير تقديرات أولية إلى أن هذا المتحور ربما يكون أكثر قدرة قليلا على الانتشار من "أوميكرون"، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث.

ويقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ويوضح الخبير في الأمراض المعدية، جون براونشتاين: "حتى الآن، لا توجد مخاوف حقيقية تتصل بالصحة العامة".

ويتابع: "هذا النوع من المتحورات يظهر مرارا وتكرارا، والسبب في ظهور المتحور (XE) هو أن لدينا متحورات أخرى، ولم يتبين أنها تشكل مصدر قلق حقيقي".
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