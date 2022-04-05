21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
متحور جديد من كورونا.. وهذا ما يعرفه الخبراء
Lebanon 24
05-04-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهر متحور جديد من فيروس كورونا، الذي يسب مرض "كوفيد- 19" في بريطانيا، في وقت يقول خبراء إنه لا داع للقلق حتى الآن.
ويعرف المتحور الجديد باسم (XE)، وهو خليط من سلالاتي متحور "أوميكرون" (بي إيه.1) و (بي إيه.2)، بحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية.
ويعرف هذا النوع من المتحورات، الذي يقوم على خليط من متحورات أخرى، باسم "المتحور المؤتلف".
وذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أنه جرى رصد 637 إصابة بهذا المتحور منذ 22 مارس الماضي، مع اكتشافات أولية تعود إلى يناير الماضي.
وتشير تقديرات أولية إلى أن هذا المتحور ربما يكون أكثر قدرة قليلا على الانتشار من "أوميكرون"، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث.
ويقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.
ويوضح الخبير في الأمراض المعدية، جون براونشتاين: "حتى الآن، لا توجد مخاوف حقيقية تتصل بالصحة العامة".
ويتابع: "هذا النوع من المتحورات يظهر مرارا وتكرارا، والسبب في ظهور المتحور (XE) هو أن لدينا متحورات أخرى، ولم يتبين أنها تشكل مصدر قلق حقيقي".
تابع
الأكثر قراءة
رياح الخماسين تضرب لبنان.. تحذيرات من الامراض وتنبهوا لهذه العوارض الصحية
Lebanon 24
رياح الخماسين تضرب لبنان.. تحذيرات من الامراض وتنبهوا لهذه العوارض الصحية
08:00 | 2022-04-05
05/04/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين يتبخّر بسرعة من السيارات؟ هذه هي الأسباب
Lebanon 24
البنزين يتبخّر بسرعة من السيارات؟ هذه هي الأسباب
23:11 | 2022-04-04
04/04/2022 11:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاب متل القمر"... وفاة نقيب في الجيش من بلدة جبيلية (صورة)
Lebanon 24
"شاب متل القمر"... وفاة نقيب في الجيش من بلدة جبيلية (صورة)
01:02 | 2022-04-05
05/04/2022 01:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضروا لرياح خماسينية محملة بالغبار وحرارة تُلامس الـ 30.. ولكن الأمطار عائدة!
Lebanon 24
تحضروا لرياح خماسينية محملة بالغبار وحرارة تُلامس الـ 30.. ولكن الأمطار عائدة!
01:22 | 2022-04-05
05/04/2022 01:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو بالأرقام والأسماء.. هذه نتيجة الانتخابات في الشوف - عاليه
Lebanon 24
سيناريو بالأرقام والأسماء.. هذه نتيجة الانتخابات في الشوف - عاليه
04:00 | 2022-04-05
05/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:25 | 2022-04-05
تونس تستدعي السفير التركي: تصريح أردوغان بشأن حلّ البرلمان تدخّل غير مقبول
20:03 | 2022-04-05
السعودية: كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في رمضان
17:33 | 2022-04-05
طرد جماعي لسفراء روسيا من دول أوروبية
17:29 | 2022-04-05
ماكرون يتّجه إلى فوز مضمون ومريح بولاية ثانية
17:00 | 2022-04-05
ضعف تنسيق
16:30 | 2022-04-05
موسكو: طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد على رغبتها في تدمير العلاقات معنا بشكل كامل
فيديو
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-04-05
06/04/2022 04:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
04:25 | 2022-04-05
06/04/2022 04:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
14:00 | 2022-04-04
06/04/2022 04:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact