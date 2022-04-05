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عربي-دولي
كورونا يقتحم أسوار أضخم مدن الصين.. الوضع "قاتم للغاية"
Lebanon 24
05-04-2022
|
11:00
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قال مسؤول في مدينة شنغهاي، الثلاثاء، إن منظور تفشي كوفيد-19 في أضخم مدن الصين، لا يزال "قاتماً للغاية" وسط استمرار الإغلاق الذي ألزم حوالي 26 مليون شخص منازلهم.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن مدير فرقة عمل مكافحة الأوبئة في شنغهاي، جو هونغوي، قوله إن مستوى تفشي الفيروس في المدينة "لا يزال كبيرا. الوضع قاتم للغاية".
وأرسلت الصين أكثر من 10 آلاف عامل صحي من جميع أنحاء البلاد لمساعدة المدينة، بينهم 2000 جندي، كما تجري اختبارات جماعية للسكان، ويخضع بعضهم للإغلاق منذ أسابيع.
ولا يزال معظم مناطق شرق شنغهاي، الذي كان من المفترض أن يعاد افتتاحه يوم الجمعة الماضي، مغلقا مع النصف الغربي من المدينة.
وسجلت شنغهاي 13354 حالة إصابة أخرى الاثنين، الغالبية العظمى منها بدون أعراض، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المدينة إلى أكثر من 73000 منذ بدء الموجة الأخيرة من الإصابات الشهر الماضي.
ولم تسجل أي وفيات في الموجة الحالية التي سببها المتغير أوميكرون بي إيه2، الأكثر عدوى والأقل فتكا في الوقت ذاته من سلالة دلتا السابقة.
ويستمر تفشي الفيروس بشكل منفصل في مقاطعة جيلين شمال شرق الصين، كما شهدت العاصمة بكين 9 حالات إضافية، واحدة منها فقط بدون أعراض، فيما أغلق العمال مركزا تجاريا بالكامل في المدينة حيث تم اكتشاف إصابة.
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