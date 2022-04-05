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عربي-دولي
فرنسا وإيطاليا والدنمارك تعلن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس
Lebanon 24
05-04-2022
|
09:00
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قررت كل من فرنسا وإيطاليا والدنمارك اليوم الثلاثاء، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصادر مقربة من وزارة الخارجية أن باريس قررت طرد 35 دبلوماسياً روسياً.
ووقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنهاها قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس الذين تتعارض أفعالهم، بحسب باريس، مع المصالح الأمنية للبلاد.
كذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم أنها قررت طرد 30 دبلوماسياً روسياً.
بدوره أعلن وزير الخارجية الدنماركي، يبي كوفود، عقب اجتماع استثنائي لمجلس السياسة الخارجية، أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسياً روسياً.
وحسب وزير الخارجية فإن الدبلوماسيين الذين، كما زعم، منخرطون في أنشطة استخباراتية، "يجب أن يغادروا البلاد في غضون الـ 14 يوما القادمة".
وقال إن "هذه خطوة تاريخية نتخذها هنا من الجانب الدنماركي، ونقوم بذلك أيضا مع العديد من الدول الأوروبية لأننا نريد حماية أمننا".
من جانبها توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على طرد إيطاليا دبلوماسييها من روما.
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