عربي-دولي

فرنسا وإيطاليا والدنمارك تعلن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس

Lebanon 24
05-04-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-939013-637847630325603671.jpg
Doc-P-939013-637847630325603671.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت كل من فرنسا وإيطاليا والدنمارك اليوم الثلاثاء، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصادر مقربة من وزارة الخارجية أن باريس قررت طرد 35 دبلوماسياً روسياً.

ووقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنهاها قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس الذين تتعارض أفعالهم، بحسب باريس، مع المصالح الأمنية للبلاد.

كذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم أنها قررت طرد 30 دبلوماسياً روسياً.

بدوره أعلن وزير الخارجية الدنماركي، يبي كوفود، عقب اجتماع استثنائي لمجلس السياسة الخارجية، أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسياً روسياً.

وحسب وزير الخارجية فإن الدبلوماسيين الذين، كما زعم، منخرطون في أنشطة استخباراتية، "يجب أن يغادروا البلاد في غضون الـ 14 يوما القادمة".

وقال إن "هذه خطوة تاريخية نتخذها هنا من الجانب الدنماركي، ونقوم بذلك أيضا مع العديد من الدول الأوروبية لأننا نريد حماية أمننا".

من جانبها توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على طرد إيطاليا دبلوماسييها من روما.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-04-05
13:00 | 2022-04-05
12:30 | 2022-04-05
12:00 | 2022-04-05
11:30 | 2022-04-05
11:00 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website