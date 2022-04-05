عربي-دولي

قتلى ومصابون بعد اصطدام شاحنة بقطار في هنغاريا

Lebanon 24
05-04-2022 | 07:00
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قالت الشرطة الهنغارية إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 10 عندما اصطدمت شاحنة صغيرة بقطار في جنوب البلاد، مما أدى إلى خروج عربات بالقطار عن مساره في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ووقع الحادث عند مزلقان في منطقة ميندزينت قرب الحدود مع صربيا قبل الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش بقليل.

وقال متحدث باسم الشرطة لـ"رويترز" إن 5 من ركاب الشاحنة قتلوا، وكانت هناك إصابات بين ركاب كلا الشاحنة والقطار.
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