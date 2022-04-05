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قناصة تحوّلت لرمز المقاومة... ما قصة البطلة الاوكرانيّة المعروفة بـ"الفحم"؟

Lebanon 24
05-04-2022 | 06:55
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أصبحت قناصة أوكرانية تعرف باسم "الفحم"، بطلة قومية في أوكرانيا، وتحولت إلى رمز للمقاومة، بفضل شجاعتها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وانضمت القناصة إلى مشاة البحرية الأوكرانية في عام 2017، وقاتلت الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد.

واشتهرت "القناصة البطلة" بعدما أصدرت دعوة تحفيزية للقوات الأوكرانية الموجودة على خط المواجهة.

وقالت في دعوتها: "هؤلاء الناس ليسوا بشر. حتى الفاشيون لم يكونوا دنيئين مثل هذه العفاريت. يجب أن نهزمهم. يجب إخراجهم جميعا من أوكرانيا".

وتعهدت القناصة الأوكرانية بمحاربة القوات الروسية "إلى آخر رمق".

وقارن ناشطون أوكرانيون على المواقع الاجتماعية هذه المرأة بـ"القناصة الأسطورية" ليودميلا بافليشنكو، وهي أوكرانية كانت تلقب بـ"سيدة الموت"، بعد أن قتلت 309 نازيا في الحرب العالمية الثانية.

يصف البعض بافليشنكو بأنها "أنجح قناصة على الإطلاق"، بعدما حصلت على جائزة "بطلة الاتحاد السوفيتي"، وظهرت على الطوابع البريدية. كما تم تصوير فيلم روائي طويل عنها في عام 2015.
 
هويتها الحقيقية غير معروفة
المصدر: سكاي نيوز
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