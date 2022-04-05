كم ينفق الأمن الرئاسي الأميركي شهريا على حراسة نجل بايدن؟

كتبت صحيفة "تلغراف" تقول إن جهاز الخدمة السرية الأميركية ينفق لحماية هانتر بايدن، نجل الرئيس بايدن، 30 ألف دولار شهريا لاستئجار منزل كبير في ماليبو، إحدى مدن مقاطعة لوس أنجلس.ولنجل جو بايدن الحق، نظرا لمنصب والده، في الحصول على حماية على مدار 24 ساعة من الخدمة السرية الأميركية، المتخصصة في حماية الرؤساء الأميركيين وأفراد أسرهم في فترة توليهم للمنصب.ويعيش هانتر الآن في منطقة غالية في كاليفورنيا. لذلك، من أجل حمايته، استأجرت الخدمة السرية الأميركية منزلا قريبا من مكان إقامته، فيما تحول منزله إلى قلعة حقيقية بست غرف نوم ومسبح ومنتجع صحي ومنطقة للشواء.وفي الوقت الحالي، يطالب أميركيون بأن يعترف نجل جو بايدن بأن هذا الأمر مضيعة لضرائبهم، ويصرون على أن يسمح هانتر لضباط الأمن الخاص بالإقامة معه في منزله لحمايته، بدلا من دفع بدل استئجار الخدمة لمنزل آخر.