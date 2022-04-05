ستولتنبرغ: سنواصل تزويد كييف بالأسلحة

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن "الأوضاع في أوكرانيا لها تداعيات عالمية"، مؤكدا "التزام الحلف بمواصلة تزويد كييف بالأسلحة".وشدد خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على أن "الحلفاء ملتزمون بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك تسليم الأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات".وأضاف أن "الناتو سيوسع التعاون مع الشركاء في آسيا بسبب رفض الصين إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".