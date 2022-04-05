إقتصاد

"بلومبرغ" تكشف عن خطط صينية لشراء الغاز الروسي بأسعار مغرية

Lebanon 24
05-04-2022 | 13:00
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، أن كبار المستوردين الصينيين للغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك "سينوبك" و"بتروتشاينا" يجرون محادثات لشراء الغاز من روسيا بأسعار مخفضة.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن الصين اشترت عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال من روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي يتم تداولها بخصم بأكثر من 10% وفقا لتجار في القطاع.

ووفقا لمحاوري الوكالة "يعتزم المستوردون الصينيون استخدام الشركات الروسية للمشاركة في مناقصات لشراء الغاز الطبيعي المسال الروسي نيابة عنهم، من أجل إخفاء هذه المعاملات عن الدول الأجنبية".

كذلك أشارت "بلومبرغ" إلى أن الشركات الصينية مستعدة لشراء الغاز الروسي على الرغم من التهديدات بالتعرض للعقوبات الغربية. وبحسب الوكالة، فإن مصافي النفط الصينية تقوم بشراء النفط الروسي أيضا، بأسعار مخفضة.

وتقول وكالة "بلومبرغ" إن الصين ليس لديها حاجة ماسة للغاز الطبيعي المسال الآن، لكن شراء الغاز الروسي بأسعار منافسة (مخفضة) يمكن أن يساعد في التخزين قبل أن ترتفع أسعار الغاز مرة أخرى.
المصدر: روسيا اليوم

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