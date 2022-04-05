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قتيل وجريحان جراء هجوم على عدد من طلاب العلوم الدينية في مدينة مشهد الايرانية

Lebanon 24
05-04-2022 | 13:30
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أقدم شخص مجهول على طعن 3 طلبة للعلوم الدينية في إحدى باحات مقام الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية، ما أسفر عن مقتل أحدهم.

وألقت الشرطة وعناصر الأمن في العتبة القبض على المهاجم، في حين يجري التحقيق حول نواياه وهويته.

المصدر: روسيا اليوم
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