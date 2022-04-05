عربي-دولي

بعد تعرضها للقصف... غرق سفينة تركية في ميناء ماريوبول

Lebanon 24
05-04-2022 | 14:30
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أعلنت أوكرانيا أن سفينة مدنية غرقت في ميناء مدينة ماريوبول المحاصرة بعد قصف القوات الروسية لها.

وأوضحت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان أن السفينة تعرضت لقصف القوات الروسية من البحر، مما تسبب في اندلاع حريق في غرفة المحرك، مشيرة إلى إنقاذ الطاقم، وأن من بينهم مصاب.

كذلك، قالت الوزارة إن السفينة ترفع علم جمهورية الدومينيكان ونشرت صورة لسفينة شحن. ولم تحدد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها أو جنسيات أفراد الطاقم.
المصدر: العربية
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